Четверг, 27 июня 2019

Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь отправила до 25 августа под домашний арест члена совета директоров группы “Рольф”, директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро, сообщает агенство “Москва”.

Кайро, гражданин Украины, в начале заседания указал, что имеет вид на жительство в России до 2021 года. Он назвал домашний арест чрезмерной мерой пресечения.

Против основателя и главы совета директоров “Рольфа” Сергея Петрова, а также ряда руководителей компании открыто дело по части 3 статьи 191.3 УК (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии.

На заседании Дударь обвинила следователя в незнании УПК и попросила его обосновать избрание второй по тяжести меры пресечения. В ходе заседания был объявлен перерыв, для того чтобы следователь мог свериться с кодексом и верно указать обоснование домашнего ареста.

Защитники Кайро просили избрать ему более мягкую меру пресечения – в частности, в виде залога на сумму 20 миллионов рублей. “Само постановление о возбуждении уголовного дела содержит противоречия. Моего подзащитного обвиняют в изготовлении подложных документов. “Рольф Эстейт” (дочерняя компания крупнейшего российского автодилера, продажа которой легла в основу уголовного дела. – Ред.) владела всеми дилерскими центрами на территории Москвы. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что все дилерские центры не могут стоить 200 миллионов рублей, как указано в материалах дела. Нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела. Просим в ходатайстве следователя отказать”, – заявил один из адвокатов топ-менеджера.

Силовики задержали Кайро в пятницу после допроса. На допросе также побывала гендиректор “Рольфа” Светлана Виноградова, ее отпустили домой. Как сообщал “Коммерсант”, в СКР также доставляли главного финансового директора “Рольфа” Александру Озерянову.

Обыски в Москве и Петербурге в офисах и дилерских центрах “Рольфа”, а также в квартирах топ-менеджеров компании прошли в четверг. Их проводили сотрудники СКР и управления “К” службы экономической безопасности ФСБ. По данным “Коммерсанта”, силовики изъяли финансовую документацию и офисную технику из кабинетов Кайро, Виноградовой и Озеряновой в главном офисе компании.

По утверждению СКР, Петров, будучи “фактическим владельцем и руководителем” российских компаний ООО “Рольф” и ООО “Рольф Эстейт”, а также кипрской компании “Панабел Лимитед”, c соучастниками “обеспечил изготовление” “заведомо подложного” договора купли-продажи компанией “Рольф” у “Панабел Лимитед” акций “Рольф Эстейт” по “многократно завышенной стоимости” – за 4 миллиарда рублей, а потом эти средства были перечислены на счет “Панабел Лимитед” в австрийском банке. Эти события относятся к 2014 году.

Петров находится за границей и не собирается возвращаться в Россию. По делу также проходит бывший гендиректор “Рольфа” Татьяна Луковецкая, она тоже находится за рубежом. Как передавал Интерфакс со ссылкой на постановление суда об обыске, подозреваемым также является гендиректор кипрской “Панабел Лимитед” Г. Кафкалия.

В “Рольфе” объясняют сделку 2014 года реорганизацией компании: до 2014-го “Рольф” и “Рольф Эстейт” существовали как отдельные фирмы, но обе принадлежали “Панабел Лимитед”; в рамках консолидации и укрупнения бизнеса на базе “Рольфа” было принято решение о продаже акций “Рольф Эстейт”. Для этого компанией “Юрис, право и аудит” была проведена независимая оценка стоимости компании.

В интервью “Медузе” Петров выразил уверенность в том, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью, а возможный рейдерский захват компании – это “побочный эффект”.

Сеть “Рольфа” насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Петербурге. “Рольф” реализует автомобили около 20 брендов, в том числе Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi, является эксклюзивным импортером автомобилей Mitsubishi Motors в России. Компания основана Петровым в 1991 году.

В 2007-2016 годах Петров был депутатом Госдумы от “Справедливой России”. В декабре 2012 года он голосовал против закона о запрете усыновления российских детей-сирот американцами.