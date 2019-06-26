Среда, 26 июня 2019

Москва предлагает Киеву предоставить “письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством”. Как сообщается на сайте украинского МИДа, соответствующая нота была получена из Москвы 25 мая. Такую же ноту МИД России направил в Международный трибунал ООН по морскому праву. 25 июня истек срок исполнения решения трибунала об освобождении 24 пленных моряков и захваченных кораблей.

МИД Украины выразил решительный протест по поводу “циничного предложения” российской стороны. В Киеве подчеркнули, что для исполнения решения трибунала у России достаточно правовых механизмов.

“В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно – и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет”, – написал в фейсбуке министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Несмотря на отказ признать юрисдикцию гамбургского трибунала и выполнить его решение, Москва сочла нужным “отчитаться”, отметил Климкин. “Все же даже злостные нарушители международного права не решаются его полностью игнорировать”, – написал он.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала от России освободить украинских моряков. Одновременно были полностью восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Администрация США неоднократно требовала от Москвы немедленного освобождения захваченных украинских кораблей и их экипажей. В связи с событиями в Керченском проливе президент Дональд Трамп в ноябре прошлого года отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Следующая встреча Трампа и Путина состоится на саммите “двадцатки” в Осаке 28 июня.

Москва отказалась признать юрисдикцию трибунала ООН в деле о керченском захвате. В Кремле заявили, что освобождение и обмен украинских моряков не могут обсуждаться до завершения суда над ними.

25 мая гамбургский трибунал в качестве временной меры по иску России к Украине обязал российские власти освободить украинских моряков и вернуть Киеву захваченные суда – малые артиллерийские бронекатера “Бердянск” и “Никополь” и буксир “Яны-Капу”. Трибунал согласился с аргументом украинской стороны о непоправимом ущербе, который наносит каждый дополнительный день плена, и необходимости срочных мер, предусмотренных Международной конвенцией по морскому праву.

25 ноября 2018 года Россия атаковала конвой из трех украинских военных кораблей, следовавших из Одессы в Мариуполь. Утром этого дня сторожевой корабль погранслужбы ФСБ протаранил “Яны-Капу”. Затем проход под мостом перекрыли сухогрузом. Под вечер конвой принял решение возвращаться в Одессу. Однако после отхода украинских кораблей они примерно в 40 километрах к юго-востоку от Керчи были заблокированы и обстреляны. Огонь велся на поражение. Затем суда захватил российский спецназ.

Россия стянула в район столкновения боевые самолеты, в том числе два штурмовика Су-25. Также украинские корабли находились под прицелом ударных вертолетов Ка-52. По информации СБУ, всего против двух украинских катеров и одного буксира были задействованы шесть судов ФСБ и четыре армейских, а также самолеты и вертолеты. Сообщалось также, что российский истребитель Су-30 выпустил по украинским кораблям две неуправляемые ракеты.

Против пленных сфабриковали дело по части 3 статьи 322 российского УК (незаконное пересечение государственной границы с применением или угрозой насилия), предусматривающей до 6 лет колонии. 27-28 ноября всех моряков отправили в СИЗО, а затем этапировали в Москву. Троих раненых поместили в больницу столичного СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Остальных 21 пленного заключили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. В конце января троих раненых также поместили в “Лефортово”.