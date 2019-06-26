Среда, 26 июня 2019

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу МИДа Павла Климкина в срыве переговоров с Россией об освобождении 24 пленных украинских моряков. “Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету”, – цитирует Зеленского “Украинская правда”. Он уточнил, что речь идет о ноте, направленной российском МИДом Украине по поводу судьбы моряков, и об ответе украинского МИДа.

“Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет”, – продолжил Зеленский. По его словам, такие действия МИДа “могут поставить под угрозу возвращение наших моряков”.

“Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!” – сказал Зеленский.

Климкин в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласования с Зеленским направлять ответ на российскую ноту. “Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и относительно международного трибунала, и относительно других судов, нам не нужно. И это наша позици”, – подчеркнул министр.

В российской ноте, которую Климкин опубликовал в фейсбуке в четверг вечером, Киеву предлагается “предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии”, а также гарантировать сохранность трех захваченных Россией кораблей как вещдоков российского следствия “после их передачи на ответственное хранение” украинской стороне до вынесения судебного решения.

Документ датирован 25-м июня. Такую же ноту МИД России направил в Международный трибунал ООН по морскому праву. 25 июня истек срок исполнения решения трибунала об освобождении пленных моряков и захваченных кораблей.

Климкин называет поступившее предложение “российской ловушкой”: Москва требует признать, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, “приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма”.

26 июня МИД Украины выразил решительный протест по поводу “циничного предложения” российской стороны. В Киеве подчеркнули, что для исполнения решения трибунала у России достаточно правовых механизмов. В ответной ноте, также опубликованной Климкиным, Киев требует от Москвы незамедлительно исполнить решение трибунала ООН.

Помимо ситуации с пленными моряками, Зеленский на брифинге прокомментировал возвращение России в ПАСЕ. По словам президента, во время его поездки в Европу этот вопрос был уже решенным. “Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по семь встреч. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ, и поверьте мне, каждый из этих людей говорил мне: Владимир, поймите, ПАСЕ – это площадка для переговоров, такая ситуация… То есть это решение было уже давно. Каждый из этих людей, с кем я говорил за рубежом, знал ответ уже на 100%. Я об этом говорил за рубежом, к сожалению, меня не услышали. Решение было давно принято”, – сказал Зеленский.

“Поэтому если наши депутаты обращаются ко мне – что я сделал, я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло”, – добавил президент. Ранее члены украинской делегации в ПАСЕ жаловались, что администрация президента не провела с ними консультаций перед поездкой в Страсбург.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала от России освободить украинских моряков. Одновременно были полностью восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ. Украинские депутаты покинули ассамблею. К их демаршу присоединились делегаты из Грузии, Польши, стран Балтии и один словак.

В четверг лидер президентской партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков раскритиковал действия украинской делегации в ПАСЕ. “Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно – развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли”, – сказал Разумков.

Отвечая на вопрос о лидере пророссийской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Викторе Медведчуке, Зеленский заявил, что, по его мнению, Украине не нужен посредник в переговорах с Россией. “Я ни разу в жизни не общался с Медведчуком. Когда у нас есть большая, независимая страна, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники”, – сказал он.

В четверг Медведчук встретился с лидерами так называемых “ДНР” и “ЛНР” Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Как передает ТАСС, лидеры боевиков согласились вернуть Киеву четырех человек, удерживаемых в “республиках”, трое из которых – пленные украинские военные.