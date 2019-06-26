Среда, 26 июня 2019

Жительница Брянска Анна Червякова оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к обществу и власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) за танец на площадке памятника “Курган бессмертия”. Судья Советского райсуда города Марина Рассказова вынесла постановление по делу еще 29 мая, на него обратил внимание глава “Агоры” Павел Чиков.

28 апреля Червякова выложила в инстаграм видеозапись танца в стиле реггетон на площадке “Кургана бессмертия” (в настоящее время пост удален). По данным местных СМИ, полиция начала проверку сразу после публикации видео.

Суд расценил этот пост как “информацию, выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность и явное неуважение к обществу”. В постановлении отмечается, что памятник “является объектом культурного наследия регионального значения”.

Согласно объяснениям Червяковой, она “не имела умысла на оскорбление памяти лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне”, а “преследовала цель записать видео с красивым видом на заднем плане”. Самого памятника на видео нет.

Червякова признала вину. Она отказалась назвать имя подруги, которая снимала ее на видео.

Это первый известный случай привлечения к административной ответственности за танец по статье о “явном неуважении”. Червяковой назначен минимальный штраф по этой статье; максимальный составляет 100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Ранее танцевавших на фоне памятников привлекали по административной статье о мелком хулиганстве. В 2015 году 21-летняя жительница Брянска была арестована на 10 суток за исполнение тверка на фоне памятника освободителям Почепа. К ответственности были привлечены родители троих несовершеннолетних, которые также станцевали тверк у мемориала.

В том же 2015 году в Новороссийске на 10 суток были арестованы три исполнительницы тверка у мемориала “Малая земля”, еще трое были оштрафованы.