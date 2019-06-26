Среда, 26 июня 2019

СКР проводит обыски в нескольких дилерских центрах компании “Рольф” в Москве и Петербурге, сообщает РБК.

“Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне”, – сообщил руководитель направления PR “Рольфа” Павел Блинов. Как сообщает “Коммерсант”, в обысках также участвуют сотрудники управления “К” службы экономической безопасности ФСБ.

Следственные действия проходят также в офисе “Рольф Юг”, расположенном на улице Обручева в Москве. Как сообщил один из менеджеров, филиал работает штатно, все сотрудники находятся на своих местах. Внутри здания находятся посетители, проходу внутрь никто не препятствует.

По утверждению Носова, сотрудники СКР предъявили некое постановление, которое, по предварительной информации, не относится к операционной деятельности самого “Рольфа”. “Компания соблюдает законодательство РФ. Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам. Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения”, – сказал он.

Основатель и председатель совета директоров “Рольфа” Сергей Петров связал обыски с неким уголовным делом 2014 года о выводе денег за рубеж. “Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка, – а у нас она, разумеется, есть, – они устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия”, – сказал он.

Петров заявил Forbes: “Возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом”.

По словам Петрова, компания была оценена в несколько миллиардов рублей, а по версии следствия, в действительности она стоила несколько сотен миллионов рублей.

“Это не первый раз (выемки документов. – Ред.), это происходит постоянно, просто сейчас такой большой масштаб”, – сказал бизнесмен. По его словам, “изъятия” по этому же делу проходили в апреле в компании PwC.

Между тем “Фонтанка” сообщает, что дело, в рамках которого проводятся обыски, квалифицировано по статье 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Как утверждается, речь в материалах дела идет о том, что менеджеры “Рольфа” сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж. “Мы видим громадные суммы”, – приводит “Фонтанка” комментарий собеседника в московском управлении СКР.

Однако Интерфакс передает со ссылкой на “информированный источник”, что обыски не связаны с деятельностью “Рольфа”, а проводятся в целях изъятия бухгалтерских документов одного из контрагентов компании.

“Рольф” – крупнейший российский автодилер. Сеть компании насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Петербурге. “Рольф” реализует автомобили около 20 брендов, в том числе Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi, является эксклюзивным импортером автомобилей Mitsubishi Motors в России. Компания основана Петровым в 1991 году.

По состоянию на 2019 год “Рольф” принадлежит кипрскому трасту, бенефициар которого – сын Петрова Александр.

В 2007-2016 годах Петров был депутатом “Госдумы” от “Справедливой России”.