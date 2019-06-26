Среда, 26 июня 2019

Украинский колхозник Сергей Литвинов, осужденный в России к восьми с половиной годам строгого режима по делу о разбое, уже пять месяцев отбывает срок по тому же обвинению в Диканевской исправительной колонии № 12 в Харькове, сообщает “Громадское ТВ”.

Как сообщил сам Литвинов, он находится в харьковской колонии с 1 марта. Это же подтвердила и администрация учреждения.

В руководстве ИК-12 уточнили, что Литвинову осталось провести там еще три с половиной года.

На вопрос, как он попал на Украину, политзек ответил, что его “депортировали на родину из Магадана”. В России он отбывал срок в ИК-4, расположенной в поселке Уптар в черте Магадана. “В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать. Привезли меня в Старобельск в СИЗО, заседание Беловодский суд (районный суд в Луганской области. – Ред.) проводил без меня, и суд уже меня отправил сюда в исправительную колонию”, – заметил политзек.

В украинском Минюсте отказались по запросу “Громадского” сообщить о деталях передачи Литвинова из России на Украину, сославшись на то, что содержание материалов судебного дела и подробная информация о политзеке “является конфиденциальной и содержит персональные данные”. Ведомство лишь подтвердило, что “компетентные органы России” передали его Украине.

По словам Литвинова, он написал письмо о помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Руководство колонии подтвердило, что документы на помилование в четверг направили в Киев.

Литвинову 36 лет. Он родился и всю жизнь прожил в селе Камышном Станично-Луганского района Луганской области, расположенном почти на границе с Россией. Окончил семь классов, работал в колхозе скотником. В армии не служил. Женат, есть 15-летняя дочь. По словам жены, “он ни писать, ни читать не умеет, ни деньги сосчитать”.

12 августа 2014 года Литвинов по совету жены перешел границу, чтобы лечь на лечение в Тарасовскую ЦРБ в Ростовской области: на украинской стороне больница не работала. 21 августа оперативники ФСБ в масках похитили крестьянина из больницы и подвергли пыткам в лесу. “Меня подвязывали на дерево, пускали по мне ток, стреляли между ног, я терял сознание, они себя называли людьми (главы ДНР Александра. – Ред.) Захарченко”, – рассказал Литвинов “Громадскому”. Затем его доставили в ростовский изолятор, где пытки продолжились. 29 августа заложника обвинили в убийствах и военных преступлениях. СКР об аресте Литвинова сообщил лишь 1 октября 2014-го. Вероятно, тогда же крестьянина доставили на следствие в Москву.

Первоначально Литвинову вменялись часть 2 статьи 105 (убийство) и часть 1 статьи 356 российского УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Согласно первой редакции обвинения, крестьянин был бойцом батальона украинской Нацгвардии “Днепр” и в этом качестве совершил в Станично-Луганском районе массовые убийства, жертвами которых стали 30 мужчин, 8 женщин и 1 девочка-подросток.

Литвинов сначала активно сотрудничал со следствием, однако в дальнейшем заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний. В апреле 2015 года делом заложника занялся независимый от ФСБ адвокат Виктор Паршуткин.

Позже в дело Литвинова добавили обвинение по части 3 статьи 162 российского УК (разбой в крупном размере), а в конце 2015-го преследование крестьянина по статьям 105 и 356 было прекращено по реабилитирующим основаниям.

В окончательной редакции обвинения заявлялось, будто Литвинов, находясь в Станично-Луганском районе, вместе с двумя неустановленными украинскими военными похитил у жителя Ростовской области Андрея Лысенко два подержанных автомобиля. “Потерпевший” Лысенко был одновременно единственным свидетелем обвинения.

Замена статей в деле Литвинова объяснялась тем, что обвинение по части 2 статьи 105, предусматривающей наказание вплоть до смертной казни, дает основание к проведению суда присяжных. Между тем ныне покойный Паршуткин был одним из лучших в России специалистов по работе в процессах с участием присяжных заседателей. Его работа грозила полностью развалить дело в суде.

В начале процесса, проходившего в Тарасовском райсуде Ростовщины, Литвинов и Паршуткин настаивали на возвращении в обвинение статей 105 и 356, однако судья Светлана Шаповалова в этом отказала.

По поводе обвинения в разбое Литвинов отмечал, что Лысенко вовсе никогда не видел; это же он подчеркнул и в своем последнем слове. Паршуткин, со своей стороны, представил документы, свидетельствующие, что один из автомобилей действительно объявлен на Украине в розыск, но принадлежит он жителю Луганской области, а не российскому гражданину. Вторая же машина, по данным украинской ГАИ, находится в Луганске и вообще никогда не похищалась.

Несмотря на это, 20 апреля 2016-го судья Шаповалова вынесла Литвинову обвинительный приговор, Ростовский облсуд 9 августа того же года его подтвердил.