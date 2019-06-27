Четверг, 27 июня 2019

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов “Рольф” Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.

Петрову вменяют часть 3 статьи 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), предусматривающуюя от 5 до 10 лет колонии.

По утверждению СКР, бизнесмен, будучи “фактическим владельцем и руководителем” российских компаний ООО “Рольф” и ООО “Рольф Эстейт”, а также кипрской компании “Панабел Лимитед”, “из корыстных побуждений” и в нарушение закона о валютном регулировании и контроле вступил в сговор с руководителями этих компаний для незаконного перечисления “денежных средств, полученных от коммерческой деятельности” “Рольфа” на счета “Панабел Лимитед” за пределами России. Как утверждается, с этой целью соучастники “обеспечили изготовление” “заведомо подложного” договора купли-продажи компанией “Рольф” у “Панабел Лимитед” акций “Рольф Эстейт” по “многократно завышенной стоимости” – за 4 миллиарда рублей.

Далее, по версии следствия, соучастники перечислили через “подконтрольный Петрову московский банк” 4 миллиарда рублей на счет “Панабел Лимитед” в австрийском банке. Как утверждается, потом эти деньги “через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение”.

В СКР подтверждают, что проходящие с утра при участии следственного ведомства и ФСБ обыски в дилерских центрах “Рольфа” в Москве и Петербурге связаны с уголовным делом.

Петров заявил в интервью “Ведомостям”, что находится за рубежом и возвращаться в Россию не планирует. По его словам, подозреваемыми по тому же делу проходят бывший гендиректор “Рольфа” Татьяна Луковецкая и экс-директор департамента анализа и развития бизнеса компании Анатолий Кайро. События, которыми интересуется СКР, происходили в 2014 году, сказал бизнесмен.

Предприниматель отрицает вину. “Речь шла о том, что “Рольф” вроде бы купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы. Но никто у нас не спросил никакие документы, была ли независимая оценка, а она у нас была”, – отметил он.

Петров заявил Forbes: “Возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом”. В интервью РБК он заметил: “Скорее всего, это может быть моя независимая позиция, но это всегда было. А может быть, какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать (“Рольф”. – Ред.) за полцены”.

“Рольф” – крупнейший российский автодилер. Сеть компании насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Петербурге. “Рольф” реализует автомобили около 20 брендов, в том числе Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi, является эксклюзивным импортером автомобилей Mitsubishi Motors в России. Компания основана Петровым в 1991 году.

По состоянию на 2019 год “Рольф” принадлежит кипрскому трасту, бенефициар которого – сын Петрова Александр.

В 2007-2016 годах Петров был депутатом “Госдумы” от “Справедливой России”. В декабре 2012 года он голосовал против закона о запрете усыновления российских детей-сирот американцами.