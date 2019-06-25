Вторник, 25 июня 2019

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в договоре о ракетах малой и средней дальности, сообщает ТАСС.

Сенаторы проголосовали за одобрение закона единогласно.

Согласно документу, решение о возобновлении действия ДРСМД будет приниматься президентом.

Закон направлен на подпись Владимиру Путину. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

“Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями”, – заявил на заседании СФ глава комитета по обороне и безопасности верхней палаты Виктор Бондарев.

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД в конце мая, нижняя палата одобрила его 18 июня.

4 марта Путин издал указ о приостановке участия России в ДРСМД; документ вступил в силу немедленно. Решение было мотивировано “необходимостью принятия безотлагательных мер” в связи с нарушениями договора о РСМД, которые якобы были допущены Соединенными Штатами.

2 февраля свое участие в договоре приостановили США. Вашингтон указывал, что соблюдал условия ДРСМД, тогда как нарушала их именно Москва.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США – 846.