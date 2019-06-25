Вторник, 25 июня 2019

Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендуют подтвердить полномочия российской делегации, сообщает “Европейская правда”. Накануне эти полномочия были оспорены группой делегатов ПАСЕ как по существенным, так и по процедурным основаниям. Вопрос будет вынесен на голосование ассамблеи в среду во второй половине дня. С учетом позиции комитетов полномочия российской делегации скорее всего будут подтверждены в полном объеме и вечером она примет участие в выборах генсека Совета Европы и судей ЕСПЧ.

Регламентный комитет ПАСЕ вообще отказался от доклада – его члены не пришли к согласию. Комитету было указано на присутствие в составе делегации России депутатов, избранных с учетом голосов жителей аннексированного Крыма.

Мониторинговый комитет ПАСЕ выступил против каких-либо ограничений для российской делегации. Основной докладчик, британский депутат Роджер Гейл предлагал, в частности, запретить россиянам участвовать в наблюдательных миссиях.

В проекте резолюции, опубликованном на сайте организации, мониторинговый комитет “выражает озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека” в России и призывает ее выполнить рекомендации ПАСЕ 2014 и 2015 годов. В проекте документа говорится, что Москва должна немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы, освободить пленных украинских моряков, “безусловно и в полной мере сотрудничать” с международным следствием по делу о гибели “Боинга” в Донбассе, а также “принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике”. ПАСЕ также призывает Москву “полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова”.

В проекте резолюции мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении Россией ее обязательств не позднее апрельской сессии 2020 года.

Делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, но не голосует по своему вопросу. Российская делегация отказалась участвовать в работе ассамблеи до полного восстановления полномочий. В среду утром она не явилась в зал заседаний.

Между тем в ПАСЕ проходит второй тур голосования по кандидатуре российского депутата Леонида Слуцкого на пост вице-председателя ассамблеи. Россия имеет право на одно из 20 кресел вице-спикеров. Кандидатура, выдвинутая национальной делегацией, утверждается без голосования, однако группа из 20 делегатов может потребовать провести тайное голосование. Из 198 проголосовавших делегатов кандидатуру Слуцкого одобрил 101 при требуемом абсолютном большинстве от списочного состава ассамблеи. Во втором туре достаточно абсолютного большинства от проголосовавших, при условии, что проголосовало не менее половины списочного состава (159 делегатов).

Слуцкий, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам, находится под санкциями ЕС в связи с агрессией России против Украины. Журналистки ряда российских изданий обвиняют Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Леонид Слуцкий. Кадр видео

Украинская делегация решила приостановить участие в сессии ПАСЕ по всем вопросам, кроме лишения полномочий российской делегации.

Украинские депутаты просят президента Владимира Зеленского и МИД определиться с дальнейшим участием Украины в органах Совета Европы.

Постпред Украины в Страсбурге Дмитрий Кулеба отозван для консультаций, сообщил глава украинского МИДа. “Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно”, – написал Климкин в фейсбуке.

В ночь на вторник ПАСЕ 118 голосами против 62 приняла резолюцию о реформе механизма санкций. По новым правилам ПАСЕ не может накладывать санкции на национальные делегации, поражая их в основных правах (право голоса, выступления, участие в комитетах ПАСЕ).

Специальным решением России предоставлено право сформировать делегацию после начала летней сессии, хотя по уставу она должна была это сделать в январе. Российские парламентарии прибыли в Страсбург в понедельник вечером и во вторник подали заявку на участие в сессии. Состав делегации был обнародован на прошлой неделе. Трое делегатов, помимо Слуцкого, находятся под санкциями ЕС – это Игорь Лебедев, Леонид Калашников и Светлана Сергеева. Ни в основном, ни в запасном составе пока нет так называемых парламентариев от Крыма. Однако возглавляющий делегацию депутат Петр Толстой в понедельник вечером заявил газете Le Monde, что без крымских представителей работа ассамблеи немыслима – “это все равно что не допускать депутатов из бывшей ГДР”. По прибытии в Страсбург Толстой заявил, что Россия возобновит выплаты в бюджет СЕ только после восстановления ее полномочий в полном объеме.

С 2016 года Россия из-за наложенных на нее санкций бойкотировала работу ПАСЕ, с 2017 года не платила взносы. По уставу СЕ двухлетняя задолженность по взносам влечет за собой исключение из организации. Германия и Франция, председательствующая сейчас в Комитете министров СЕ, а также генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступали против исключения России. 17 мая в Хельсинки комитет министров СЕ поддержал предложения, позволяющие возвратить Россию в ПАСЕ.