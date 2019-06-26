Среда, 26 июня 2019

Судья городского суда Минеральных вод Любовь Вильковская приговорила местного политактивиста Михаила Савостина к трем с половиной годам условно по сфабрикованному делу о наркотиках. Как сообщил “Граням” адвокат “Международной Агоры” Виталий Зубенко, Савостин объявлен виновным по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) и освобожден в зале суда.

14 июня в судебных прениях прокурор попросил приговорить Савостина к четырем годам общего режима.

В среду Савостин выступил с последним словом. “Ваша честь, я уже не раз говорил о своей невиновности, – обратился он к судье. – Я прошу, чтобы вы меня судили, как судили бы своих близких, если бы, не дай бог, они попали в такую ситуацию. Мое дело сфабриковано, я невиновен”.

Первое заседание по существу дела Савостина состоялось 11 октября прошлого года. Весь процесс занял 24 заседания.

40-летний Савостин – лидер общественной организации “Народное вече Минеральных Вод”, председатель ставропольского краевого отделения независимого профсоюза “Солидарность”, член политсовета Ассамблеи народов Кавказа. Оппозиционер был задержан 5 апреля, когда вместе со знакомым Андреем Фроленковым ехал в свой офис, чтобы разобраться с делами на бирже криптовалют. В поселке Красный Пахарь, пригороде Минвод, дорогу машине Савостина преградил микроавтобус, из которого выбежали силовики в масках. Товарища активиста уложили на асфальт лицом вниз, а самого Савостина силой завели в микроавтобус, где проволокой связали ему руки за спиной, после чего, как рассказывал адвокат Зубенко, “провели некие манипуляции в районе его карманов”.

Далее активиста со связанными руками вывели наружу, и под колесом микроавтобуса он увидел большой пакет с марихуаной (его, как утверждают силовики, оппозиционер и выбросил из кармана). В нем потом обнаружили 105,22 грамма марихуаны. Еще один пакет с 11,69 граммами марихуаны полицейские извлекли из заднего кармана брюк Савостина. Третий пакет с марихуаной был обнаружен у него в офисе.

Экспертиза не обнаружила наркотика в крови у политзека. Чьих-либо отпечатков пальцев, в том числе Савостина, на всех трех пакетах с марихуаной обнаружено не было.

7 апреля активиста арестовали. Он содержится в СИЗО-2 в Пятигорске.

27 июня Савостин объявил сухую голодовку с требованием прекратить незаконное преследование. Однако уже 30-го числа политзек завершил акцию. В комитете поддержки Савостина поясняли, что голодовка была предупредительной.