Вторник, 25 июня 2019

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке состоится 28 июня и займет примерно час, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Встреча должна состояться в 2 часа дня по местному времени (8 часов утра мск) после первого заседания саммита. Она пройдет в зоне переговоров для первых лиц, это место выбрано американской стороной. Путин намерен выступить на втором заседании саммита, которое запланировано на 3 часа.

Ушаков отметил, что продолжительность общения глав государств “будет зависеть исключительно от лидеров”. По его словам, диалог будет проходить в присутствии представителей делегаций – по четыре-пять сопровождающих с каждой стороны.

Как рассказал Ушаков, стороны планируют обсудить стратегическую стабильность и региональные конфликты – в частности, Украину, Венесуэлу, Сирию, Иран и Афганистан. “Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу”, – добавил чиновник.

23 июня Трамп в интервью NBC заявил, что может поднять на встрече с Путиным вопрос возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2020 года. “Я могу. Если вы хотите, чтобы я это сделал, я сделаю это”, – сказал он.

Формат встречи Трама и Путина в Осаке до последнего момента был неизвестен. В Кремле заявляли, что рассчитывают на полноформатную встречу.

Переговоры в Осаке будут третьей личной встречей Трампа и Путина после прошлогоднего саммита в Хельсинки и переговоров в кулуарах прошедшего в 2017 году саммита G20 в Гамбурге.

В конце ноября прошлого года Трамп отменил полноформатную встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе в связи с тем, что Россия не вернула Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли и пленных моряков.