Среда, 26 июня 2019

Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. За соотвествующую резолюцию проголосовали 116 делегатов, против – 62, 15 воздержались. После этого украинская делегация заявила, что отказывается участвовать в июньской сессии ассамблеи, и в полном составе покинула зал.

Вместе с украинцами демарш предприняли делегации Грузии, Польши, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии. “Безусловное восстановления прав российской делегации, при том что не выполнено ни одно из многочисленных требований Ассамблеи, противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе”, – говорится в совместном заявлении делегатов от 7 стран о “беспрецедентном кризисе доверия”.

“Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях”, – говорится в заявлении.

Делегаты от этих стран не приняли участия в выборах нового генерального секретаря Совета Европы и двух судей ЕСПЧ. По итогам голосования пост генсека на пять лет заняла глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Ее соперником был глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Спільний демарш у ПАРЄ

Заява 7 національних делегацій про спільні дії через "прощення" росіян

Опубликовано Європейська правда Среда, 26 июня 2019 г.

В ночь на вторник ПАСЕ 118 голосами против 62 одобрила реформу механизма санкций, позволяющую России вернуться в ассамблею и запрещающую лишать национальные делегации права голоса и других ключевых прав. Во вторник полномочия российской делегации были оспорены по существенным и процедурным основаниям. Эти апелляции были рассмотрены профильными комитетами ПАСЕ. Мониторинговый комитет подготовил резолюцию о восстановлении прав российской делегации.

ПАСЕ подавляющим большинством голосов отклонила все поправки об ограничении прав российской делегации. Одобрена только одна поправка – призыв к Москве “сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции”.

В принятом документе, подготовленном британским докладчиком Роджером Гейлом, говорится о многочисленных серьезных нарушениях принципов Совета Европы со стороны Москвы. Сам Гейл призывал делегатов ПАСЕ голосовать против его доклада, если в него не будут включены положения о санкциях против российской делегации.

В этой резолюции ПАСЕ выдвигает пять конкретных требований к России: отпустить 24 пленных украинских моряков; безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы; полноценно сотрудничать со следствием по делу о гибели “Боинга” в Донбассе; прекратить преследования геев, особенно в Чечне, и наказать преступников; сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова. Украина предлагала расширить этот список новыми нарушениями прав человека в аннексированном Крыму и в Донбассе.

Мониторинговый комитет ПАСЕ должен представить доклад о выполнении Россией ее обязательств не позднее апрельской сессии 2020 года.

Полномочия российской делегации были также обжалованы в регламентном комитете на том основании, что в ее состав вошли депутаты, незаконно избранные по партийным спискам, то есть по многомандатному округу, который включает аннексированные Крым и Севастополь. Регламентный комитет не пришел к единому мнению и направил запрос в Венецианскую комиссию – правовой консультативный орган Совета Европы. Как сообщает “Европейская правда”, на следующей сессии возможно повторное обжалование полномочий российской делегации, если Венецианская комиссия признает правоту украинских депутатов.

В среду в ходе дебатов депутаты из Украины, Латвии и Великобритании подчеркивали, что Россия за 5 лет не выполнила ни одну из резолюций ПАСЕ, а также “присвоила себе право не признавать решения ЕСПЧ”.

Россия выкатила тяжелую артиллерию – Роднину и Журову. Роднина натурально выступила как мать и как женщина. Сообщила, что у нее есть дети и внуки, что она чемпионка и представляет российский народ. pic.twitter.com/ssTWeYl9w6

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 июня 2019 г.

Исторический момент в Страсбурге. Последняя возможность спасти Европу, отменив возвращение полномочий банде Петра Толстого. "Момент истины". "Пожар в нашем доме". "Как мы завтра будем смотреть в зеркало?". Дебаты закончены, начинается голосование.

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 июня 2019 г.

Между тем делегаты ПАСЕ отказались утвердить кандидатуру российского депутата Леонида Слуцкого на пост вице-председателя ассамблеи. Россия имеет право на одно из 20 кресел вице-спикеров. Кандидатура, выдвинутая национальной делегацией, утверждается без голосования, однако группа из 20 делегатов может потребовать провести тайное голосование. В первом туре из 198 проголосовавших делегатов кандидатуру Слуцкого одобрил 101 при требуемом абсолютном большинстве от списочного состава ассамблеи (316 членов). Во втором туре он получил 105 голосов “за” и 154 “против”. Пост вице-спикера от России пока остается вакантным.

Слуцкий, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам, находится под санкциями ЕС в связи с агрессией России против Украины. Журналистки ряда российских изданий обвиняют Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Леонид Слуцкий. Кадр видео

С 2016 года Россия из-за наложенных на нее санкций бойкотировала работу ПАСЕ, с 2017 года не платила взносы. По уставу СЕ двухлетняя задолженность по взносам влечет за собой исключение из организации. Германия и Франция, председательствующая сейчас в Комитете министров СЕ, а также генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступали против исключения России. 17 мая в Хельсинки комитет министров СЕ поддержал предложения, позволяющие возвратить Россию в ПАСЕ.