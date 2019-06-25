Вторник, 25 июня 2019

Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил и.о. главы республики руководителя самарского управления Росприроднадзора Махмуда-Али Калиматова. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Соглано указу Калиматов будет занимать пост до вступления в должность новоизбранного главы Ингушетии. В Ингушетии главу республики избирает Народное собрание среди кандидатур, внесенных президентом.

Калиматову 60 лет. После службы в армии и окончания Куйбышевского госуниверситета он работал по комсомольской и партийной линии. С 1990 года работал в органах прокуратуры Самарской области – сначала следователем, затем районным и городским прокурором, после чего был назначен первым зампрокурора региона. В 2004-2007 годах был прокурором Ингушетии. В 2007-м вернулся в Самарскую область и возглавил контрольный департамент аппарата регионального правительства. С 2012 года работал советником губернатора Самарской области. В декабре 2015 года министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской назначил его руководителем регионального Росприроднадзора.

Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, объявил об отставке накануне. В своем обращении он отметил, что единство ингушского народа “проходит испытание на прочность” и “все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены”.

В сентябре 2018 года Евкуров подписал соглашение с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о демаркации чечено-ингушской границы. Несправедливый обмен землей, в ходе которого Ингушетия потеряла в 26 раз больше территории, чем приобрела, спровоцировал массовые протесты, которые продолжались в Магасе с 4 по 17 октября. Конституционный суд Ингушетии признал чечено-ингушский договор незаконным, однако затем по запросу Евкурова федеральный КС объявил его правомерным.

26-27 марта в Магасе прошел многотысячный митинг за отставку Евкурова, закончившийся столкновениями с силовиками. После акции было возбуждено уголовное дело о нападениях на силовиков. По нему арестованы лидеры протеста и более 20 рядовых участников.