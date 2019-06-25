Вторник, 25 июня 2019

Президент США Дональд Трамп недавно в разговоре с доверенными лицами упомянул о возможном выходе США из договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, заключенного в 1951 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По сведениям агентства, соглашение не нравится Трампу тем, что оно обязывает США защищать Японию в случае нападения на нее, но Япония в свою очередь не обязана защищать США.

Пока, отмечает Bloomberg, Трамп не предпринял никаких шагов для разрыва соглашения. Чиновники американской администрации назвали такой вариант развития событий очень маловероятным.

По соглашению 1951 года, перезаключенному в 1960 году, США имеют право размещать свои военные силы в Японии и в обмен гарантируют островному государству защиту в случае нападения. Сейчас в Японии находятся 54 тысячи американских военных.

Как отмечает Bloomberg, из американского законодательства неясно, может ли президент без одобрения Конгресса вывести страну из ратифицированного договора. В 2002 году президент Джордж Буш-младший без согласия конгрессменов разорвал американо-советский договор об ограничении систем противоракетной обороны.

Токио добивается переноса американской военной базы на острове Окинава. В 2013 году японский премьер Синдзо Абэ заключил с президентом США Бараком Обамой соглашение, по условиям которого базу могут перенести в 2022 году при условии постройки другой ей на замену. Как сообщили источники Bloomberg, Трамп считает попытки Японии добиться переноса базы “захватом земли” и выдвинул идею финансовой компенсации за перемещение американских сил. По словам источников, Трамп полагает, что земля под базой имеет ценность для застройки, а стоимость размещенной на ней недвижимости составляет 10 миллиардов долларов.