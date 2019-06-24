Понедельник, 24 июня 2019

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации к полноправной работе в ПАСЕ без выполнения ею каких-либо условий, поставленных ранее этой организацией, – не просто успех кремлевской дипломатии. Это демонстрация неспособности современного Запада противостоять силе, которая игнорирует международное право, и неготовности это право защищать.

Изгнание России из ПАСЕ – один из распространенных мифов, которые поддерживались кремлевской пропагандой на протяжении длительного времени, а теперь еще и тиражируются западными политиками – сторонниками возвращения. Россию никто никогда не изгонял из ПАСЕ. Санкции, которые были наложены на эту страну после оккупации ею Крыма и Донбасса, предусматривали всего лишь ограниченное участие российской делегации в процедурах ассамблеи. Никакого другого инструмента, для того чтобы продемонстрировать свое отношение к вопиющему нарушению международного права, у ПАСЕ просто нет.

Отказаться от участия в работе ассамблеи решила сама Россия. Это не ПАСЕ ставила ультиматумы Москве, а Москва – ПАСЕ. Это спикеры Государственной думы – вначале Сергей Нарышкин, а затем Вячеслав Володин – шантажировали приезжавших в Москву руководителей ассамблеи тем, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ без полного снятия любых ограничений на ее пребывание в организации. Это в Москве решили перестать платить членские взносы в СЕ и таким образом “завербовали” чиновников из аппарата организации. Это в Москве стали подводить ситуацию к исключению страны из СЕ, чтобы поставить международное сообщество перед простым выбором: либо с Россией без санкций, либо вообще без России.

Кремль в этой ситуации действовал как банальный шантажист, все время повышающий ставки в надежде, что рано или поздно клиент испугается и сдрейфит. И решение ПАСЕ подтвердило правильность такого подхода. С Западом не нужно договариваться. Запад нужно шантажировать.

Заверения в том, что на самом деле ничего особенного не случилось, что речь идет исключительно о поддержании жизнеспособности одной-единственной международной организации, в которой важно “разговаривать” с Россией, не имеют под собой никаких оснований. Судя по откровенному высказыванию президента Франции Эмманюэля Макрона на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, по тому, как отвечали на вопрос о возвращении России в ПАСЕ федеральный канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, решение о возвращении России в организацию принималось отнюдь не депутатами. Оно было согласовано на самом высоком уровне. Это не просто Запад и его общественное мнение устали от противостояния с Кремлем. Это лидеры западных стран устали от противостояния с Кремлем, так ничего и не добившись от Путина.

Потому что Крым остается аннексированным, Донбасс – оккупированным. А Россия уже возвращается, и отмена санкций против нее в ПАСЕ может быть только началом отказа Запада от хотя бы символического сопротивления Москве.

К какого рода последствиям может привести такая “усталость”, сейчас остается только догадываться. Впрочем, перед нашими глазами уже есть примеры умиротворения Рейха перед началом Второй мировой войны и постоянные попытки договориться с Советским Союзом по ее окончании. В обоих случаях аппетит Гитлера и советских вождей только повышался, а границы оккупированных ими территорий и сфер влияния только расширялись.

С агрессором нельзя договориться. Его можно только раззадорить.