Вторник, 25 июня 2019

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы в ночь на вторник приняли резолюцию о реформе механизма санкций и восстановлении всех полномочий российской делегации. За это решение проголосовали 118 депутатов, против – 62, 10 воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ассамблеи.

Российская делегация, лишенная права голоса в ПАСЕ с 2014 года в связи с аннексией Крыма, уже во вторник может вернуться в страсбургскую ассамблею. Предполагается, что 26 июня Россия примет участие в выборах генерального секретаря Совета Европы.

По новым правилам ПАСЕ не сможет накладывать санкции на национальные делегации, поражая их в основных правах (право голоса, выступления, участие в комитетах ПАСЕ). При этом ассамблея по-прежнему может отказать в подтверждении полномочий той или иной делегации. Украинские депутаты намерены воспользоваться этим механизмом, чтоб оспорить полномочия делегации России.

Доклад регламентного комитета “Укрепление механизма принятия решений в ПАСЕ в части полномочий и голосования”, подготовленный бельгийским депутатом Петрой де Суттер, обсуждался в течение почти 9 часов. Украинская делегация и ее союзники внесли 220 поправок – все, кроме одной, были отклонены. За каждую из поправок голосовала примерно треть депутатов – противники снятия санкций с России. Они напомнили, что Россия за последние пять лет не выполнила требования ни одной из 7 резолюций ПАСЕ по Крыму и Донбассу.

В понедельник утром, сразу после открытия летней сессии, ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по вопросам о неуплате Россией членских взносов и о расследовании гибели малайзийского “Боинга” над Донбассом. Основное заседание началось в 16 часов, финальное голосование состоялось около часа ночи. Как утверждает украинская делегация, были допущены многочисленные процедурные нарушения. Украинские депутаты обвинили председателя ПАСЕ, депутата из Швейцарии Лилиан Мори Паскье, в грубом нарушении регламента и потребовали ее отставки.

Специальным решением России предоставлено право сформировать делегацию после начала летней сессии, хотя по уставу она должна была это сделать в январе. С 2016 года Россия из-за наложенных на нее санкций бойкотировала работу ПАСЕ, с 2017 года не платила взносы в бюджет. По уставу СЕ двухлетняя задолженность по взносам влечет за собой исключение из организации. Германия и Франция, председательствующая сейчас в Комитете министров СЕ, а также генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступали против исключения России. 17 мая в Хельсинки комитет министров СЕ поддержал предложения, позволяющие возвратить Россию в ПАСЕ.

Как пояснила в понедельник в своем выступлении госсекретарь Франции по делам Европы Амели де Моншален, Франция считает необходимым соблюдение Россией двух условий – уплату членских взносов и беспрепятственный допуск в страну комиссара СЕ по правам человека. Отвечая на вопрос о судьбе пленных украинских моряков, французский министр отметила, что “геополитические вопросы” должны решаться на других площадках, а граждан России ни в коем случае нельзя лишать возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека.

Де Суттер в свою очередь подчеркивала, что решение вернуть российскую делегацию не означает, что Москве “всё простили”. По мнению докладчицы, реформа регламента, наоборот, позволит ПАСЕ более эффективно влиять на ситуацию – за прошедшие 5 лет, считает Де Суттер, санкции против российской делегации не дали никаких результатов.

На прошлой неделе Россия обнародовала состав своей новой делегации в ПАСЕ в преддверии восстановления полномочий. В Страсбург не поедут так называемые парламентарии от Крыма. При этом четверо из 18 членов делегации находятся под санкциями ЕС в связи с агрессией России против Украины. Это касается Игоря Лебедева, Леонида Калашникова, Светланы Сергеевой и Леонида Слуцкого. Участие в сессии ПАСЕ позволит им обойти запрет на въезд в Евросоюз.