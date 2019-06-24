Понедельник, 24 июня 2019

Война с Россией пока прохладная, но гореть есть чему. В огне кремлевской политики в России сгорают институты демократии, цивилизованное законодательство, надежды на свободу и оставшиеся с былых времен недостроенные конструкции правового государства. В огне военных конфликтов с непокорными соседями сгорают человеческие судьбы. Гибнут люди, защищающие свободу своих стран. Исчезают в нынешнем ГУЛАГе смельчаки, защищающие свои и общие гражданские права.

Все это далеко от Страсбурга с его Парламентской ассамблеей и Комитетом министров, с его довольными депутатами, “понимающими Путина”, с его поиском путей умиротворения несговорчивого агрессора. Решение ПАСЕ о реформе, позволяющей российской делегации вернуться со всеми полномочиями, это солидное вложение в топку войны – нынешней холодной и, увы, завтрашней горячей.

Трудно сказать, кто из парламентариев не понимает этого, а кто притворяется, что не понимает. Но тех, кто с русским “авось пронесет” проголосовал фактически за возвращение России в ПАСЕ, оказалось большинство. Правда, странное большинство. За позорную резолюцию проголосовали 118 депутатов, против – 62, и 10 воздержались. Всего 190 человек. А в ПАСЕ без России и Боснии и Герцеговины (которая тоже вовремя не сформировала делегацию) 295 парламентариев. Где остальные 105? Почему заседание по столь важному процедурному вопросу проходит при полупустом зале? Жара, июнь, время отпусков. А возможно, кто-то не захотел брать на себя какую-либо ответственность.

В конечном счете не будет иметь значения, исходя из каких мотивов кто и как голосовал, ибо результат налицо: Совет Европы капитулировал перед путинской Россией, согласившись с аннексией Крыма, вмешательством в Восточной Украине, сбитым “Боингом” и главное – требованием считать авторитаризм равным в правах с демократиями.

Делегатами Парламентской ассамблеи движет безответственность. Возможно, к этому добавляется плохое знание истории и непонимание того, к чему чаще всего приводит политика умиротворения. И, боюсь предположить, не забота ли о финансовом благополучии Совета Европы является еще одним важным мотивом вчерашнего голосования? Дефицит бюджета в СЕ на сегодня – 15 млн евро. Вернувшись в ПАСЕ, Россия возобновит выплаты в бюджет. Теперь депутаты и персонал могут не опасаться за свои зарплаты.

Путь уступок бесправию и насилию – это наклонная плоскость, остановиться на этом пути всегда трудно, а чем дальше, тем труднее. Смирившись с полноценным возвращением России в ПАСЕ, придется смириться и с депутатами от аннексированного Крыма. А как быть с другими депутатами Госдумы, которым в порядке санкций запрещен въезд в Евросоюз? Их теперь придется впускать, а о санкциях забыть? Ведь состав национальной делегации формирует страна-участник и ПАСЕ этот процесс не контролирует. Сколько еще придется испить из чаши позора европейским парламентариям, сейчас даже трудно представить.

Это только на первый взгляд может показаться, что возвращение России в ПАСЕ носит формальный характер и никакого серьезного влияния на европейскую политику не окажет. Окажет, и немалое! Дело не только в том, что путинские посланцы внесут свою лепту в общеевропейскую говорильню и получат дополнительную площадку для лживой пропаганды. Это было бы еще полбеды. Хуже то, что авторитарный российский режим значительно укрепляется, самоутверждается и растет как на дрожжах в результате принятия таких решений. Становясь крепче, самоуверенней, он будет еще решительнее вмешиваться в ход мировых событий, в том числе внутриевропейских. Простили Крым и Донбасс? Тогда мы идем к вам! Сначала попробуем Белоруссию и Северный Казахстан, потом приглядимся к бывшей советской Прибалтике и левобережной Молдавии, а там недалеко и до бывших законных российских владений – Польши и Финляндии. И, в конце концов, мы брали Берлин и все уже знают, что “можем повторить”!

Те, кто думает, что лучше немножко уступить, чтобы не потерять все, поймут, как они заблуждались, именно тогда, когда потеряют все.

В числе главных лоббистов возвращения России в ПАСЕ – парламентские делегации Франции и Германии, двух крупнейших европейских держав. Лидеры этих стран хотят сохранить возможность диалога с Россией. Почему этот диалог необходимо вести именно в ПАСЕ, они не объясняют. Впрочем, президент Макрон нашел один аргумент: если Москва хлопнет дверью Совета Европы, то российские граждане потеряют возможность апеллировать к Европейскому суду по правам человека. Этот аргумент приводят и многие российские правозащитники, неплохо пригретые властью и успешно ведущие дела в Европейском суде в Страсбурге. На это намекает и российская власть, угрожающая оставить российских граждан без международной защиты. Им же не привыкать “бомбить Воронеж”! Таким странным образом сходятся интересы очень разных акторов.

А что же дальше? Что последует за сдачей позиций Советом Европы? Похоже, встав на этот путь, Европа покатится дальше по наклонной плоскости. В кампании санкций против России участвуют Евросоюз, НАТО, G8, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейская ассоциация свободной торговли, Европейская организация по безопасности аэронавигации, Совет государств Балтийского моря, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и некоторые другие международные организации. Кто из них дрогнет первым вслед за Советом Европы? Кто устоит?

Российский авторитаризм похож на страшного клоуна из романа “Оно” Стивена Кинга – он питается чужим страхом, и это единственное, что помогает ему выжить. Страх Европы добавляет сил авторитарному режиму, продлевает ему жизнь и делает его опасным для всего мира.