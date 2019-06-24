Понедельник, 24 июня 2019

Сотрудники ФСБ задержали бывшего политзека, русского националиста Владимира Тимошенко, освободившегося в конце прошлого года после отбытия двухлетнего срока по делу об экстремизме. Об этом сообщила его жена Александра Шилова.

Тимошенко задержали возле озера Вуокса в Приозерном районе Ленинградской области.

Как уточнила Шилова, на этот раз Тимошенко вменяют публикацию в 2014 году некоего поста во “Вконтакте”. Дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Политзеку грозит до пяти лет колонии. При этом, по словам Шиловой, в 2016 году управление СКР по Петербургу проверяло тот же самый пост и не обнаружило в нем состава преступления.

Где именно сейчас находится Тимошенко, неизвестно. Как сообщила член петербургской ОНК Яна Теплицкая, следователь, ведущий его дело – из Великого Новгорода, а задержанного, возможно, повезли в Петербург.

Глава международной “Агоры” Павел Чиков сообщил, что сейчас Шилову опрашивают оперативники ФСБ по поводу опубликованного ее мужем поста. По его словам, Тимошенко должны “привезти домой” – куда именно, он не уточнил.

Как написала Шилова, сотрудники ФСБ запретили Тимошенко звонить адвокату и ей. Она дозвонилась в УФСБ по Новогородской области; на вопрос, когда Тимошенко позвонит ей или адвокату, жене задержанного ответили: “Когда у него время будет”.

В декабре прошлого года Тимошенко вышел на свободу из ИК-7 строгого режима в Петербурге (Яблоневки). Он был осужден по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе “служащие учреждений и институтов государственной власти”) за то, что его в январе 2015 года его жена опубликовала во “Вконтакте” текст, который он надиктовал ей по телефону из другой колонии, отбывая срок семь с половиной лет по предыдущим делам.

В публикации говорилось, что все действия националистов должны быть направлены “только против антинародного режима Путина и его силовой опоры – карательно-репрессивного аппарата”. “Есть только один способ прийти и нанести сокрушающий удар по силовому репрессивно-карательному аппарату, – также отмечалось в тексте. – Как? Это уже другой вопрос. Но ответ на него уже есть”.

Помимо этого, в тексте осуждался “враг”, который “разжигает бойню на Украине”.

По этому делу Тимошенко задержали в 2016 году две недели спустя после того, как он освободился из ИК-9 строгого режима в окрестностях рабочего поселка Парфино Новгородской области, где отбывал наказание по обвинению в подготовке к подрыву стены Новгородского кремля во время фестиваля “Ганзейские дни Нового времени”, который проводился в городе 18-21 июня 2009 года. Как утверждалось, взрывом политзек хотел привлечь внимание к проблемам “России и русского народа”.