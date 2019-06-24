Понедельник, 24 июня 2019

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены по существу и по процедурным основаниям, сообщается в твиттере организации.

Делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, но не голосует по своему вопросу, уточняет “Голос Америки”.

Для оспаривания полномочий российской делегации нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, передает Би-Би-Си. По правилам профильный и регламентный комитеты ассамблеи в течение 24 часов составят доклад о соблюдении или несоблюдении Россией обязательств, связанных с членством в Совете Европы, а 26 июня ассамблея по нему проголосует.

В случае принятия доклада полномочия российской делегации будут ограничены, а в случае его отклонения она сохранит полномочия в полном объеме.

Как сообщил украинский депутат Леонид Емец, украинская делегация решила приостановить участие в сессии ПАСЕ по всем вопросам, кроме лишения полномочий российской делегации.

“Оставляем свою работу исключительно в тех процессах, где есть обжалование и возможность ставить под сомнение полномочия российской делегации или наложение на нее санкций или иные процессы, где сотрудничество с ПАСЕ сейчас приостановлено”, – цитирует УНИАН члена украинской делегации, депутата Верховной рады Борислава Березу.

Украинская делегация обратилась к Верховной раде с просьбой срочно рассмотреть вопрос об участии Украины в ПАСЕ. В обращении к президенту Владимиру Зеленскому и МИДу делегаты просят определиться с дальнейшим участием Украины в органах Совета Европы.

Постпред Украины в Страсбурге Дмитрий Кулеба отозван для консультаций, сообщил глава украинского МИДа. “Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно”, – написал Климкин в фейсбуке.

На заседании ПАСЕ во вторник ее председатель Лилиан Мори Паскье объявила, что Россия выдвинула на пост вице-спикера ассамблеи председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он находится под санкциями ЕС в связи с агрессией России против Украины. Журналистки ряда российских изданий обвиняют Слуцкого в сексуальных домогательствах. Тайное голосование по кандидатуре Слуцкого состоится во вторник, его результаты будут объявлены в среду утром.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию о реформе механизма санкций и восстановлении полномочий российской делегации. Предполагалось, что в среду российские парламентарии примут участие в выборах генерального секретаря Совета Европы.

По новым правилам ПАСЕ не может накладывать санкции на национальные делегации, поражая их в основных правах (право голоса, выступления, участие в комитетах ПАСЕ).

Доклад регламентного комитета “Укрепление механизма принятия решений в ПАСЕ в части полномочий и голосования”, подготовленный бельгийским депутатом Петрой де Суттер, обсуждался в течение почти 9 часов. Украинская делегация и ее союзники внесли 220 поправок – все, кроме одной, были отклонены. За каждую из поправок голосовала примерно треть депутатов – противники снятия санкций с России. Они напомнили, что Россия за последние пять лет не выполнила требования ни одной из 7 резолюций ПАСЕ по Крыму и Донбассу.

В понедельник утром, сразу после открытия летней сессии, ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по вопросам о неуплате Россией членских взносов и о расследовании гибели малайзийского “Боинга” над Донбассом. Основное заседание началось в 16 часов, финальное голосование состоялось около часа ночи. Как утверждает украинская делегация, были допущены многочисленные процедурные нарушения. Украинские депутаты обвинили Паскье в грубом нарушении регламента и потребовали ее отставки.

Специальным решением России предоставлено право сформировать делегацию после начала летней сессии, хотя по уставу она должна была это сделать в январе. Российские парламентарии прибыли в Страсбург в понедельник вечером, не дожидаясь финального голосования, и во вторник подали заявку на участие в сессии. Состав делегации был обнародован на прошлой неделе. Трое делегатов, помимо Слуцкого, находятся под санкциями ЕС – это Игорь Лебедев, Леонид Калашников и Светлана Сергеева. Ни в основном, ни в запасном составе пока нет так называемых парламентариев от Крыма. Однако возглавляющий делегацию депутат Петр Толстой в понедельник вечером заявил газете Le Monde, что без крымских представителей работа ассамблеи немыслима – “это все равно что не допускать депутатов из бывшей ГДР”. По прибытии в Страсбург Толстой заявил, что Россия возобновит выплаты в бюджет СЕ только после восстановления ее полномочий в полном объеме.

С 2016 года Россия из-за наложенных на нее санкций бойкотировала работу ПАСЕ, с 2017 года не платила взносы. По уставу СЕ двухлетняя задолженность по взносам влечет за собой исключение из организации. Германия и Франция, председательствующая сейчас в Комитете министров СЕ, а также генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступали против исключения России. 17 мая в Хельсинки комитет министров СЕ поддержал предложения, позволяющие возвратить Россию в ПАСЕ.

Как пояснила в понедельник в своем выступлении госсекретарь Франции по делам Европы Амели де Моншален, Франция считает необходимым соблюдение Россией двух условий – уплату членских взносов и беспрепятственный допуск в страну комиссара СЕ по правам человека. Отвечая на вопрос о судьбе пленных украинских моряков, французский министр отметила, что “геополитические вопросы” должны решаться на других площадках, а граждан России ни в коем случае нельзя лишать возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека.

Де Суттер в свою очередь подчеркивала, что решение вернуть российскую делегацию не означает, что Москве “всё простили”. По мнению докладчицы, реформа регламента, наоборот, позволит ПАСЕ более эффективно влиять на ситуацию – за прошедшие 5 лет, считает Де Суттер, санкции против российской делегации не дали никаких результатов.