Вторник, 25 июня 2019

Многие рекламодатели часто себя спрашивают – «Если мой сайт и так неплохо ранжируется в поисковиках, тогда зачем покупать контекст? Клики можно получить и выйдя в топ поиска, стоит ли переплачивать за рекламу?»

Проведя исследования Google, оказалось, что не стоит рассчитывать только на переходы с поисковиков. Компания Google анализировала более 300 аккаунтов AdWords в течение 12 месяцев и выявила процент кликов, которые никак не восполняются органическими переходами, отказавшись от контекстной рекламы. Исследования показали, что 88 процентов кликов теряются, при отказе от контекста, информируют на сайте dailyonline.ru.

Такие исследования проводились уже не один раз. 2011 год, поведение пользователей на своих ПК, при посещении поисковиков, были проанализированы таким же образом. Ну а в прошлом году, Яндекс провел свои исследования и получил аналогичный результат – 85 процентов кликов уйдет в минус, при отказе от контекста рекламодателей.

Все эти исследования компанией Google далеко не случайны. Они всегда стремятся предоставить услуги комфортным способом. И 22 июля был осуществлен переход всех рекламодателей AdWords к расширенным кампаниям. Все рекламные компании будут одинаковы для всех устройств, даже для мобильных.

Благодаря этому, рекламодатели расширят границы своей рекламной кампании, охват аудитории будет гораздо больше и соответственно увеличиться число кликов.

Из слов специалистов, в области контекстной рекламы, очевидно, что в наше время очень распространена мобильная реклама. И она становиться популярней с каждым днем. Но многие рекламодатели работают с ней как с обычной, бывает и вовсе от нее отказываться. Нужно помнить, что по поведению мобильные устройства отличаются от стационарных ПК.

Много нюансов есть, при составлении рекламной компании для мобильных устройств. Например, то, что версии сайтов отличаются, ведь не всегда удобно рассматривать на смартфоне полную версию сайта. Для мобильного трафика требуются короткие запросы, да и вид выдачи отличается от обычной. И все эти особенности должны быть учтены.