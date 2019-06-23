Воскресенье, 23 июня 2019

В войсках Центрального военного округа по решению Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

“По замыслу внезапной проверки с 6:00 по Московскому времени в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения”, – сказал Шойгу.

Проверка пройдет с 24 по 28 июня на 35 полигонах.

Одной из целей проверки Шойгу назвал оценку способности войск обеспечить безопасность в Центральной Азии, где, по его утверждению, сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другая цель проверки – определить степень подготовленности войск к участию в стратегическом командно-штабном учении “Центр-2019″.

ЦВО занимает территорию трех федеральных округов и 29 регионов России. Кроме того, в него входят 201-я военная база в Таджикистане, объединенная база Кант в Киргизии и подразделения в Казахстане.