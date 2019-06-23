Воскресенье, 23 июня 2019

“Исламское государство” взяло на себя ответственность за нападение на силовиков, которое произошло в Грозном в воскресенье вечером, сообщает группа SITE, отслеживающая интернет-активность террористов.

Ответственность признал “Вилаят Кавказ” – отделение ИГ, действующее на Северном Кавказе.

Нападение произошло на улице Асланбека Шарипова в чеченской столице. Сотрудник ГИБДД остановил машину Hyindai; в ответ на требование предъявить документы водитель ранил гаишника ножом. По сведениям издания Baza, на полицейского Рамиля Сафиулаева напал 21-летний Ахмед Барзаев, ранив его в затылок и плечо. По данным Baza, Барзаев ехал на арендованной машине.

Свидетелем нападения стал ехавший мимо на черной Lada Priora росгвардеец Зелимхан Джабраилов, сообщает Baza. По сведениям издания, он выскочил из машины и смертельно ранил нападавшего, но тот успел ранить силовика ответным огнем из двустволки в живот.

Оба пострадавших силовика госпитализированы.