Понедельник, 24 июня 2019

Парламентские выборы 2020 года в Грузии пройдут по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Как сообщает “Эхо Кавказа”, об этом заявил председатель правящей партии “Грузинская мечта” олигарх Бидзина Иванишвили.

По словам Иванишвили, правящая команда решила провести “масштабную реформу избирательного законодательства” в связи с вызовами, стоящими перед страной и грузинским обществом. “Несмотря на то что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему”, – сказал Иванишвили.

Переход от смешанной к полностью пропорциональной избирательной системе был одним из требований протестующих, которые уже пятый день собираются у здания грузинского парламента. Кроме того, они требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и досрочных парламентских выборов.

“Мы не видим политической ответственности министра внутренних дел Георгия Гахария”, – цитирует “Грузия. Online” и.о. председателя парламента Тамару Чугошвили. Прежний спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку 21 июня.

Как сообщается на сайте МВД Грузии, 10 полицейских, участвовавших в разгоне первого митинга, прошедшего 20-21 июня, отстранены от службы. В действиях двоих силовиков выявлены признаки уголовного преступления, материалы по ним будут направлены в Генпрокуратуру.

В понедельник это ведомство объявило о начале расследования по части 3 статьи 333 УК Грузии по факту возможного злоупотребления властью полицейскими, разгонявшими митинг, при применении физической силы и спецсредств. В случае уголовного преследования полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает Интерфакс пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россиянам в Грузии угрожает физическая опасность. “Вы знаете, что непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты. Вы знаете, что непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии”, – ответил он на вопрос, обладают ли в Кремле информацией о пострадавших в Грузии россиянах.

На вопрос, является ли опасность для россиян скорее гипотетической, Песков ответил: “Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая, по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая. Она физическая”.

При этом, добавил чиновник, “нет и не может быть запрета на посещения какой-то страны”, а “есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует”.

По мнению Пескова, прекращение авиасообщения между Россией и Грузией – это не санкции, а временные ограничения, принятые ради безопасности россиян. “Существование прямой угрозы для россиян – это и есть основание для введения этих временных ограничений”, – сказал он. “Здесь нет никакого политического конфликта”, – заверил чиновник.

По словам Пескова, о снятии запрета на полеты можно будет задуматься, когда будет зафиксировано “возвращение ситуации в Грузии в нерусофобское русло”.

В понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что выявили ухудшение качества алкогольной продукции, поступающей в Россию из Грузии. Как утверждают в ведомстве, с 2014 по 2018 год объем некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза и в 2018-м составил 203 тысячи литров. Роспотребнадзором “усилен контроль за качеством и безопасностью” грузинского алкоголя, поступающего в Россию, добавляют в ведомстве.

Отношения Грузии и России обострились после визита в Грузию для участия в Межпарламентской ассамблее православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Массовые протесты начались 20 июня после отлета депутата в Москву, первый митинг был жестоко разогнан полицией – пострадали более 270 человек.