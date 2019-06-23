Вдох и выход
Тысячи жителей Тбилиси, в основном молодежь и студенты, пятый день подряд собираются на проспекте Руставели. Их протест – антикремлевский, антиолигархический, проевропейский. Политические требования протестующих частично выполнены: ушел в отставку спикер парламента, правящая партия “Грузинская мечта” Бидзины Иванишвили согласилась на избирательную реформу – переход от смешанной к пропорциональной системе и отмену 5-процентного барьера. Демонстранты требуют также досрочных выборов и отставки главы МВД.