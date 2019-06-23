Воскресенье, 23 июня 2019

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении уйти в отставку. Его обращение опубликовано на официальном сайте региона.

“Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики”, – говорится в обращении.

Евкуров отметил, что единство ингушского народа “проходит испытание на прочность”. “Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал”, – заявил глава региона.

Евкуров отметил, что за годы его правления в республике “победили такое явление, как терроризм, минимизировали экстремизм”, построили и продолжают строить “школы, детские садики, больницы, спортивные объекты, дороги”, республика по многим показателям стала лидером среди российских регионов. “Все, чего мы достигли, что есть у нас сегодня, – ничто, если нет единства нашего народа”, – заключает он.

Глава Ингушетии отметил, что был избран на очередной срок Народным собранием 9 сентября 2018 года и его полномочия истекают только в 2023 году, но он решил досрочно сложить их.

Евкурову 55 лет. Он руководит Ингушетией с 2008 года. В 2009 году он пережил покушение, ответственность за которое ФСБ возложила на вооруженное подполье. В сентябре 2018 года Евкуров подписал соглашение с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о демаркации чечено-ингушской границы. Несправедливый обмен землей, в ходе которого Ингушетия потеряла в 26 раз больше территории, чем приобрела, спровоцировал массовые протесты, которые продолжались в Магасе с 4 по 17 октября. Конституционный суд Ингушетии признал чечено-ингушский договор незаконным, однако затем по запросу Евкурова федеральный КС объявил его правомерным.

26-27 марта в Магасе прошел многотысячный митинг за отставку Евкурова, закончившийся столкновениями с силовиками. После акции было возбуждено уголовное дело о нападениях на силовиков. По нему арестованы лидеры протеста и более 20 рядовых участников.