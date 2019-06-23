Воскресенье, 23 июня 2019

Приморский партизан Владимир Илютиков, отбывающий 25-летний срок в ИК-1 строгого режима в Соликамске Пермского края, уже несколько месяцев содержится в помещении камерного типа, сообщается на ФБ-странице “Приморские партизаны.info”.

Согласно статье 115 УИК, если политзека перевели в ПКТ, он признан “злостным нарушителем” порядка отбывания наказания. Отправлять в ПКТ заключенного можно на срок до полугода. На какой срок водворен туда Илютиков, в публикации не уточняется. По какой причине на Илютикова наложили взыскание, также неизвестно.

Другой фигурант дела приморских партизан, Алексей Никитин, как сообщила его жена Виктория, этапирован из омского СИЗО-1 в один из челябинских следственных изоляторов – в какой именно, не уточняется. В Челябинске два изолятора, подчиненных областному УФСИН – СИЗО-1 и СИЗО-3.

23 мая судья Куйбышевского райсуда Омска Сергей Мурастов постановил перевести Никитина из ИК-7 особого режима в этом городе, где он содержался в едином помещении камерного типа (внутренней тюрьме), в тюрьму на три года. В постановлении суда утверждалось, что Никитин имеет 17 дисциплинарных взысканий, “не проявляет желания” выплачивать исковые обязательства на 1022455 миллионов рублей, наложенные Приморским краевым судом, а также склонен к побегу и нападению на представителей администрации колонии и других силовиков.

4 июня решение суда вступило в силу. Илютикова перевели в омский СИЗО.

Во внутреннюю тюрьму ИК-7 Илютикова доставили в феврале, до этого он с января содержался в ИК-6 в Омске, где его дважды отправляли в ШИЗО на 14 суток.

Остальные фигуранты дела приморских партизан отбывают сроки в различных колониях строгого режима. Александр Ковтун (срок 25 лет) находится в пыточной ИК-46 Свердловской области в Невьянске, а его старший брат Вадим Ковтун (8 лет) – в ИК-27 в поселке Волчанец Партизанского района Приморья. Роман Савченко (24 года) содержится в ИК-10 Алтайского края в Рубцовске. Максим Кириллов, получивший 21 с половиной год строгого режима, содержится в ИК-5 Свердловской области в Нижнем Тагиле.

Приговор по делу партизан вынес 3 мая 2018 года судья Приморского крайсуда Евгений Гаврилов на основании вердикта присяжных. Рассматривался лишь один эпизод – убийство четырех наркодельцов, совершенное в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья. Все пятеро фигурантов были объявлены виновными в убийстве и разбое, а Никитин – также в бандитизме и незаконном обороте оружия.

Никитину и Вадиму Ковтуну, которые в действительности не входили в число партизан и были задержаны лишь через в последующие месяцы после разгрома отряда, других эпизодов не вменялось. Сроки Александру Ковтуну, Илютикову и Максиму Кириллову были назначены путем частичного сложения нового приговора с ранее вступившим в силу первым приговором по делу. Роману Савченко убийство наркодельцов инкриминировано не было, поэтому его единственного из фигурантов отправили в колонию еще в 2015 году, после вступления в силу первого приговора. До перевода прошлой осенью в ИК-10 он содержался в ЛИУ-1 в Барнауле – фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Судья Гаврилов также удовлетворил гражданский иск родственников убитых к осужденным. Политзеков обязали выплатить семьям наркодельцов в общей сложности около 3 миллионов рублей.

На апелляцию Александр Ковтун и Илютиков не подавали – приговор обжаловали лишь трое остальных фигурантов. 10 октября Верховный суд подтвердил сроки всем политзекам.