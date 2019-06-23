Воскресенье, 23 июня 2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и восьми иранских военных-командующих, сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, ограничения лишат Хаменеи и его администрацию доступа к финансовым ресурсам.

“Верховный лидер Ирана – тот, кто полностью несет ответственность за враждебное поведение режима”, – сказал Трамп.

Как сообщили в понедельник в Минфине США, помимо Хаменеи санкции введены против восьми офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые причастны к “злонамеренным региональным активностям”, включая программу по баллистическим ракетам, а также “преследование и саботаж” коммерческих судов в международных водах.

Министр финансов Стивен Менушин анонсировал, что позже на этой неделе санкции будут введены против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Как отмечает Bloomberg, обычно США не анонсируют введение персональных санкций, чтобы их фигуранты не спрятали свои активы.

Зариф был ключевым переговорщиком со стороны Ирана при заключении в 2015 году многосторонней ядерной сделки, из которой Трамп вывел США.

США восстановили санкции против Ирана в связи с его ядерной программой в ноябре прошлого года. Под ограничения попали свыше 700 персоналий и компаний, а также самолет и морские суда.

В минувшее воскресенье, перед тем как отправиться в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты на переговоры о формировании коалиции против Ирана, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что под санкциями находится более 80 процентов иранской экономики.

Военная напряженность между США и Ираном резко возросла, после того как в Оманском заливе 13 июня были атакованы два танкера – японский и норвежский, а в мае на входе в Ормузский пролив вблизи территориальных вод Объединенных арабских эмиратов – еще четыре танкера, два из которых принадлежали ОАЭ. США обвиняют Иран в этих атаках и обнародовали доказательства причастности Тегерана к июньским нападениям.

20 июня Иран сбил американский беспилотник, после чего США подготовили военную операцию против Тегерана. Трамп в последний момент отменил удары.

22 июня The Washington Post сообщила, что вечером 20-го числа в ответ на уничтожение беспилотника американское киберкомандование с одобрения Трампа провело масштабную кибератаку, которая вывела из строя иранские системы управления ракетными установками.