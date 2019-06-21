Пятница, 21 июня 2019

(Обращаясь к президенту Грузии Саломе Зурабишвили)

Шери, все, что от Вас нужно было в этот трагический для Грузии момент очередного политического коллапса, так это выйти и сказать, что Вы гарантируете безопасность на улицах грузинских городов. Полномочиями президента. Властью, данной Вам народом. Лично, наконец. Как угодно. Но Вы затянули старую песню о главном – про “оккупантов”… Кто Вас надоумил-то?

…Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад (в апреле 1989 года, когда советская армия убила мирных демонстрантов в центре Тбилиси. – Ред.), не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах “Россия виновата”.

Ссылка