Суббота, 22 июня 2019

В Эфиопии в ходе иятежа в регионе Амхара на северо-западе страны застрелен глава генштаба генерал Сир Меконнен, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление премьер-министра Абия Ахмеда Али по государственному телевидению.

По словам премьера, генерал, пытался помешать перевороту. Он был убит некими “людьми, которые близки к нему”, а также “наемниками”, сообщил Абий Ахмед Али. Между тем Би-Би-Си передает со ссылкой на эфиопские государственные СМИ, что Меконнена убили в столице.

Позже пресс-секретарь генерала Биллен Сейум сообщил Reuters, что неясно, убит военачальник или ранен.

Кроме того, в субботу убили главу региона Амхара Амбачиу Меконнена и его советника Эзеза Васи. Чиновников атаковали в их офисах. Региональное телевидение, связанное с Народным фронтом освобождения Тыграй, партией из правящей коалиции, сообщило о гибели еще одного высокопоставленного военного – Гизы Аберы.

Жители столицы Амхары Бахр-Дар cообщали о стрельбе в некоторых районах города, некоторые дороги там были перекрыты. Интернет в Эфиопии отключен.

Как сообщает Anadolu, Абий Ахмед Али заявил о предотвращении попытки переворота в Амхаре. Ранее бригадный генерал Тефера Мамо, руководящий спецназом в Амхаре, заявил по государственному телевидению, что большинство заговорщиков арестованы, хотя некоторые из них еще остаются на свободе.

Эфиопское государственное телевидение назвало организатором попытки переворота генерала Асамниу Тсиге, который возглавлял в Амхаре службу безопасности, сообщает Reuters. Неделю назад Асамниу распространил видеообращение, в котором призвал жителей Амхары вооружаться.

Амхара – регион компактного проживания одноименного народа. Как и в других частях Эфиопии, в регионе имеет место насилие по этническому признаку.

В следующем году в Эфиопии состоятся парламентские выборы.