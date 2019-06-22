Суббота, 22 июня 2019

В Петербурге по уголовному делу задержали замначальника городского штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. Об этом сообщил Навальный в своем телеграм-канале.

“Полиция заявила, что против нее возбуждено уголовное дело”, – написал Навальный.

Соратник Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что, по имеющейся информации, Гусева “задержана по КУСПу (книга учета сообщений о преступлениях. – Ред.)”, а дело возбуждено по статье 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Позже в петербургском штабе Навального сообщили, что Гусева освобождена, а причины ее задержания до сих пор неизвестны. Штаб опубликовал фотографию, на которой Гусева стоит около петербургского отдела полиции № 16.

Ранее в штабе сообщали, что, как сказали полицейские, дело на Гусеву возбудили из-за распространненой штабом в пятницу видеозаписи, на которой в администрации Выборгского района Петербурга чиновницы заполняют подписные листы за выдвижение на выборы губернатора врио главы города Александра Беглова. Гусева участвовала в съемке ролика, на видео она предупреждает сотрудниц администрации об уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов. В штабе Навального пообещали направить заявление в СКР по части 2 статьи 144 УК (подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата).

В субботу в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ведут проверку по факту публикации видео. Проверка начата по инициативе Беглова, заявили в петербургской полиции.

Сам Беглов заявил, что его штаб общественной поддержки “не имеет к этому никакого отношения”. “Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое: либо это провокация, либо злой умысел, либо глупость”, – сказал чиновник.