Суббота, 22 июня 2019

Напряженность в отношениях между Москвой и Тбилиси не должна сказываться на туристах, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews.

“Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии”, – ответила президент на вопрос об отношении к решению Владимира Путина запретить российским авиакомпаниям полеты в Грузию.

“Напряженность в отношениях с Москвой существует давно. Но это не помешало, например, тому, что полтора миллиона туристов (российских. – Ред.) посетили страну (в 2018 году. – Ред.), и при этом обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения”, – добавила президент Грузии.

Зурабишвили признала, что реакция грузинского населения на визит российской делегации “была вполне естественной”. “Но не считаю, что события должны развиваться в этом направлении. Больше всего стране нужны спокойствие и внутренняя стабильность. В этом и есть наша настоящая сила. Отношения с Россией – политическая проблема. И все надеются, что она когда-нибудь будет решена. Но тем временем Грузия развивается. У нее свой путь и общий – с Европейским союзом. Вот что самое главное”, – заверила она.

Накануне представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Фейсбуке, что Зурабишвили должна была лично гарантировать безопасность на улицах грузинских городов. “Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад (в апреле 1989 года, когда советская армия убила мирных демонстрантов в центре Тбилиси. – Ред.), не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах “Россия виновата”, – написала представитель МИДа.

Ранее Зурабишвили заявила, что внутреннее противостояние в Грузии идет на пользу России. “Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие”, – написала она в Фейсбуке.