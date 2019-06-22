Суббота, 22 июня 2019

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг против репрессий, организованный Либертарианской партией России и независимым Профсоюзом журналистов. Видеотрансляцию вело “Радио Свобода”. По данным “Белого счетчика”, на митинг пришли 3900 человек.

Как сообщает “Медиазона”, после митинга полицейские задержали шестерых участников. В частности, задержаны художник Артем Лоскутов с плакатом “Мусора хуже говна”, Иоанна Русакова с плакатом “Путин – вор” и Константин Бондаренко, у которого были флаги с анархистской символикой.

Собравшиеся потребовали освобождения политзаключенных, в том числе фигурантов дел “Сети” и “Нового величия”, анархиста Азата Мифтахова, дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, прекращения преследований борцов со свалкой в Архангельской области и активистов “Открытой России” по статье об участии в “нежелательной организации”.

Участники акции выступили против фабрикации дел по “террористическим”, “экстремистским”, “наркотическим” и другим статьям УК, за реформу правоохранительных и судебных органов, гражданский контроль над спецслужбами, радикальную либерализацию наркополитики. В резолюции митинга говорится о необходимости изъять из УК статьи 228 (хранение и сбыт наркотиков) и 282 (возбуждение ненависти), амнистировать всех осужденных по этим статьям; отменить все законы, ограничивающие свободу слова; подвергнуть люстрации всех виновных в применении пыток к задержанным и заключенным и других “неправосудных действиях, которые приносят страдания людям”.

Митинг планировался в поддержку журналиста “Медузы” Ивана Голунова, задержанного по сфабрикованному делу о наркотиках. После освобождения Голунова акцию решили провести под лозунгом “Общество требует справедливости!” в защиту всех фигурантов сфабрикованных уголовных дел.

На проспекте Сахарова выступили матери фигурантки дела “Нового величия” Анны Павликовой и арестованного по делу “Сети” Дмитрия Пчелинцева, член Либертарианской партии Михаил Светов, кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, блогер Руслан Соколовский, председатель “Открытой России” Анастасия Буракова, президент Фонда имени Андрея Рылькова Анна Саранг, редактор “Медузы” Алексей Ковалев, участница “антимусорных” протестов в Шиесе Светлана Бабенко и другие.

Участники скандировали “Долой власть чекистов”, “Россия будет свободной”, “228 – отменить”, “Руки прочь от Шиеса”, “Один за всех и все за одного” и другие лозунги.

На входе полицейские подвергали цензуре плакаты. В частности, они не пропустили людей с плакатами против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Как рассказывал сайту “МБХ медиа” член Либертарианской партии Игорь Ефремов, на этапе согласования митинга в мэрии замглавы департамента безопасности Василий Олейник потребовал убрать с баннеров информацию о пытках фигурантов дела “Сети” и запретил вывешивать на сцене баннер “Против политических репрессий”. “У нас в законодательстве нет политических репрессий, поэтому это исключено”, – цитировал Ефремов слова Олейника.

В Петербурге на Невском проспекте задержаны трое участников народного схода против политрепрессий. У одного из них был плакат “Пудинг лор”, у другого – “Путин – лжец и обманщик, судить его, узурпатора”.

Небольшие митинги и пикеты против фабрикации уголовных дел прошли также в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде, Перми и ряде других городов. Перед пикетом в Новокузнецке секретарю местного отделения Либертарианской партии Льву Гяммеру залили клеем замочную скважину.

Московская протестная акция 12 июня, анонсированная еще до освобождения Голунова, закончилась жесткими массовыми задержаниями на бульварах. Спойлерский митинг 16-го числа на проспекте Сахарова собрал всего несколько сотен участников.