Воскресенье, 23 июня 2019

Нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный для помощи родственникам погибших при крушении малайзийского Boeing-777 над Донбассом, обратился к Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой отложить восстановление полномочий российской делегации, сообщает Telegraph со ссылкой на письмо главы фонда Пита Плоега.

“Мы призываем вас – и делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее, и всю Ассамблею Совета Европы – временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации”, – говорится в письме.

Фонд просит выдвинуть России ряд условий для возвращения в ПАСЕ, среди которых – сотрудничество по делу об уничтожении малайзийского Boeing с Совбезом Нидерландов и международной следственной группой (JIT). В письме подчеркивается, что Москва “не сотрудничала или недостаточно сотрудничала” со следствием по делу о крушении самолета. Россияне “проявили слишком мало ответственности” и “распространяли дезинформацию”, пишеет Плоег.

Плоег считает, что ПАСЕ должна потребовать от России “твердых и явных гарантий” “безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17″.

24 июня, в первый день летней сессии ПАСЕ, делегаты будут голосовать за доклад регламентного комитета “Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования”. В регламент ПАСЕ предлагается ввести пункт, фактически запрещающий вводить санкции против национальных делегаций. В поправке говорится, что “права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий”.

Регламентный комитет также предлагает позволить делегациям России и Боснии и Герцеговины, не представленным в настоящее время в ПАСЕ, подать заявку на участие в июньской сессии. Если делегаты проголосуют “за”, Россия 26 июня будет участвовать в избрании генерального секретаря Совета Европы.

Как пишет Le Monde, положительный для России исход голосования 24 июня фактически предрешен. За возвращение России в ПАСЕ активно выступали Франция и Германия; сторонником урегулирования на российских условиях был и нынешний генсек СЕ норвежец Турбьёрн Ягланд. 17 мая в Хельсинки комитет министров СЕ поддержал предложения, позволяющие возвратить Россию в ПАСЕ.

Вместе с украинскими парламентариями в Страсбург приехали правозащитники и гражданские активисты. Перед открытием сессии они расскажут о репрессиях в Крыму и украинских политзеках в России.

Россия не стала включать в свою делегацию так называемых парламентариев от Крыма. При этом четверо из 18 членов делегации находятся под санкциями ЕС в связи с агрессией России против Украины. Это касается Игоря Лебедева, Леонида Калашникова, Светланы Сергеевой и Леонида Слуцкого. Участие в сессии ПАСЕ позволит им обойти санкции.

ПАСЕ дважды – в 2014 и 2015 годах – ограничивала ряд прав России в ассамблее: в частности, голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека организации, судей Европейского суда по правам человека, комиссара по правам человека. Ограничения вводились за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

В 2016 году российская делегация перестала ездить в Страсбург, а в 2017-м – платить взносы в бюджет Совета Европы. Долг России перед СЕ составляет 75 миллионов евро. Согласно уставу СЕ в случае невыполнения страной-членом ее финансовых обязательств комитет министров СЕ через два года должен приостановить ее членство до погашения долга. В случае с Россией двухлетний период истекает в июне 2019 года.

Россия угрожала покинуть Совет Европы, если права ее делегации не будут восстановлены в полном объеме. В таком случае россияне потеряли бы возможность подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. Этот аргумент стал основным для сторонников возвращения российских парламентариев в Страсбург.