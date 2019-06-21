Пятница, 21 июня 2019

В Петербурге полиция проводит проверку по факту публикации местным штабом Алексея Навального видеозаписи с бюджетниками, подделывающими подписи за выдвижение врио губернатора Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как заявляют в главке, проверка “по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства” проводится по инициативе самого Беглова.

“Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений. Делать выводы пока преждевременно”, – отмечают в полицейском главке.

В пятницу петербургский штаб Навального опубликовал видеосъемку, сделанную представительницей штаба в администрации Выборгского района города, на которой сотрудницы администрации заполняют подписные листы за Беглова. “Для заполнения подписных листов выдают базу людей с полным набором персональных данных и личные данные сборщика”, – отметили в штабе, пообещав направить заявление в СКР по части 2 статьи 144 УК (подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата).

Сам Беглов заявил, что его штаб общественной поддержки “не имеет к этому никакого отношения”. “Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое: либо это провокация, либо злой умысел, либо глупость”, – сказал чиновник.

1 июня Беглов первым среди всех кандидатов в губернаторы подал документы в Петербургскую избирательную комиссию как самовыдвиженец. Для выдвижения ему необходимо собрать около 76 тысяч подписей. В четверг в штабе Беглова сообщили Интерфаксу, что сбор подписей почти завершен.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.