Пятница, 21 июня 2019

Статья

Советы Европе

Спору нет, механизм международного европейского правосудия они используют на благо невинных жертв российского режима, хотя чаще всего это благо выражено просто денежным эквивалентом. Это, конечно, неплохо, но это не решает общие проблемы. Государство откупается от одного случая из тысячи и продолжает гнуть свою линию. Складывается некое взаимовыгодное равновесие между правозащитниками и властью, при котором все заняты своей работой и заинтересованы в сохранении статус-кво.

Александр Подрабинек

17.12.2018

Российский парламент (если, конечно, это собрание марионеток можно так называть) после длительного перерыва сформировал свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Для чего?

Очевидно, для того чтобы принять капитуляцию Совета Европы (СЕ). Санкции в отношении российской делегации, очевидно, будут окончательно отменены.

Что такое санкции ПАСЕ, от которых предлагается отказаться? Российская делегация, представляющая страну, нарушающую Устав СЕ и обязательства, взятые ею на себя при вступлении в СЕ, была лишена права голоса. Дело в том, что Россию в 1996 году принимали при определенных условиях, обозначенных в соответствующем заключении ПАСЕ. Тогда наша страна заявила о намерениях: “разрешать международные и внутренние споры мирными средствами (что является обязательным для всех стран – членов СЕ), решительно отказываясь от любых форм угрозы применения силы против своих соседей; урегулировать существующие пограничные споры с соседними странами в соответствии с принципами международного права при соблюдении действующих международных договоров”. Но в 2014 году произошла аннексия Крыма, а затем агрессия на востоке Украины. В ответ последовали санкции.

Россия отозвала свою делегацию и прекратила платить взносы в Совет Европы.

Уже в этом году делегации России вернули право участвовать в голосовании на выборах судей ЕСПЧ, Генерального секретаря СЕ и других должностных лиц СЕ. У российской делегации не было лишь права голоса при обсуждении вопросов внутри ПАСЕ, при принятии резолюций и т. п. Но наши власти уперлись – либо отказывайтесь от санкций и ВСЕ нам возвращаете, либо мы в ПАСЕ не возвращаемся. Звучали даже угрозы выхода вообще из СЕ.

И вот теперь в Совете Европы побеждает точка зрения – надо ВСЕ вернуть делегации России. Сторонники этого шага и, к сожалению, их единомышленники из числа российских правозащитных НКО описывают это не как капитуляцию, а как реформу, осуществляемую внутри СЕ. Санкции как явление вообще отменяются – сейчас в отношении России, а на будущее в отношении всех стран вообще. Мол, санкции вообще неэффективный метод, мол, надо заменить их чем-то более эффективным в плане воздействия на нарушителей международного права.

Действительно, если бы вместо санкций было предложено нечто эффективное, то происходящее можно было бы и не называть капитуляцией. Но на самом деле предлагается нечто крайне аморфное: по отношению к государству-нарушителю Устава СЕ будет включаться механизм мониторинга, то есть назначат докладчика, он посетит эту страну, если позволят, соберет информацию, если ее дадут, напишет доклад, который будут обсуждать в ПАСЕ и предлагать рекомендации стране-нарушителю. Мониторинг может продолжаться долго, и так же долго будет идти “конструктивный, но и критический диалог”.

Потрясающе “эффективный” механизм!

Исходя из имеющегося опыта отношения российских властей к подобным механизмам в СЕ и ООН, можно заранее быть уверенными, что докладчики столкнутся с хамством, отказом в допуске и в предоставлении информации. А рекомендации, принятые СЕ, будут просто игнорироваться.

И что же предлагается в таком случае делать со злостными нарушителями? Говорить “ай-яй-яй” снова и снова. Ну и как крайняя мера всегда остается угроза исключения страны-нарушителя из СЕ. Но такая крайняя мера есть и сейчас! И при этом вопрос об исключении России никто в СЕ всерьез не обсуждал. Так же будет и в будущем.

В чем же бОльшая эффективность предлагаемого механизма?

Мои коллеги из ряда российских правозащитных НКО на самом деле боятся, что Россия сама “хлопнет дверью” и выйдет из СЕ. Именно поэтому они всячески лоббировали в СЕ снятие санкций.

Может ли Россия сама уйти из СЕ? Мне кажется, что вряд ли. Подобные угрозы скорее всего были блефом. Хотя полностью исключить возможность такого развития событий нельзя.

Последствия этого были бы плачевны и для граждан России, и для наших НКО.

Но возникает вопрос – а какой ценой предлагается добиться того, чтобы наша страна осталась в СЕ? Нас устроит любая цена?

В случае, когда Совет Европы в ответ на шантаж России во всем идет ей навстречу, да еще камуфлирует это красивыми словами о “более справедливых и эффективных механизмах”, он показывает свое полное бессилие, готовность идти на поводу у злостных нарушителей международного права. По сути дела, такой образ действий явится самоубийством Совета Европы как организации, отстаивающей то, что называлось “европейскими ценностями”.

В результате с такой международной организацией можно будет не считаться, плевать на ее рекомендации, не выполнять все больше и больше решений Европейского суда.

Зачем же членство в таком Совете Европы нужно правозащитникам?

Только для того, чтобы делать вид, что с его помощью они могут чего-то добиться?

Отмена санкций ПАСЕ неизбежно будет воспринята значительной частью российской властной элиты как победа на Советом Европы, как доказательство того, что “они прогнулись перед нами”. Российская власть ни на шаг не пошла навстречу требованиям СЕ, а в ответ получает уступки тех, кого считает противниками. Значит, и дальше можно будет продолжать делать то же самое, за что вводились санкции.

Происходящее – по сути дела пример умиротворения агрессора. Из истории мы знаем, что такое умиротворение, какими бы разумными на первый взгляд аргументами оно ни прикрывалось, ведет только к нарастанию наглости агрессора.

Мои коллеги-правозащитники обижаются, когда им приводят исторические параллели. Мол, при чем тут Мюнхен? Сейчас совсем иная ситуация. И не надо нас обвинять в предательстве.

Ситуация действительно иная, но аналогии имеют место. Предательство тут действительно ни при чем. История Мюнхенского соглашения, с моей точки зрения, это история не про предательство, а про трагическое заблуждение.

Логика у его творцов была убедительна:

“А какова альтернатива? Бесконечная конфронтация, ведущая к новой мировой бойне? В конце концов, Гитлер – это реальность, с которой надо считаться, его надо втягивать в договоры, пусть берет на себя обязательства. И не забудем, что за него проголосовало большая часть населения его страны. Никто не собирается отдавать на съедение“ всю Чехословакию. Отдаем лишь небольшую часть этой страны, где проживают в основном немцы. А суверенитет остальной части сохраняется. Он же не сумасшедший, чтобы, получив то что хотел, затевать новые конфликты”.

Чем это закончилось, известно.

Сейчас, когда у мирового сообщества нет реальных возможностей вынудить Россию отказаться от незаконно аннексированного Крыма и прекратить агрессию на востоке Украины, можно только повышать агрессору цену вопроса.

Все санкции, принятые в связи с действиями моей страны по отношению к Украине, следует рассматривать в комплексе. Разные санкции с разных сторон по-разному не только оказывают воздействие на Россию, но (что не менее важно) демонстрируют резкое осуждение образа действий моей страны остальному миру. И в этом смысле санкции ПАСЕ важны не менее всех других. Все они защищают мир. Они реально предохраняют мир от новых военных авантюр и сползания к войне.

Цена вопроса оказалась достаточно высока для того, чтобы остановить дальнейшее развитие агрессии. Россия вполне могла осуществить проект “Новороссия”. Как минимум, российские войска могли легко взять Мариуполь осенью 2014-го. Но танки остановились неподалеку от Мариуполя и дальше не пошли. Не боязнь же сопротивления ВС Украины их остановила. Остановило международное давление и угроза его усилить.

Российские власти интенсивно работают, пытаясь разорвать единый фронт своих оппонентов. Все время ищут “слабое звено” (Италия, Венгрия и т. п.). Наши власти играют на том, что санкции якобы вредны самой Европе, что они якобы неэффективны, что в условиях санкций не может вестись диалог, а без диалога ситуация только усугубляется. Это же теперь начинают повторять и некоторые наши коллеги из российских НКО. И в этих условиях отказ от санкций неизбежно дает дополнительные преимущества тем, кто в Европе готов строить политику на умиротворении агрессора. А это путь не к миру, но к войне.