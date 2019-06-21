Пятница, 21 июня 2019

Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже в связи с заявлением зампреда Объединенного комитета начальников штабов США генерала Пола Сельвы о необходимости оснастить американские подводные лодки класса “Огайо” ракетами Trident с маломощными ядерными зарядами для сдерживания России.

“Подобные заявления официальных лиц США явно призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру. В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату”, – заявляют в ведомстве.

18 июня Сельва сказал, что маломощное ядерное оружие необходимо Соединенным Штатам, для того чтобы “заполнить дыру в потенциальной лестнице эскалации, которая, как мы знаем, является частью российской военной доктрины”. По словам генерала, наличие такого оружия позволит Вашингтону пропорционально ответить на удар по США маломощным ядерным оружием – например, по городу Норфолк в штате Вирджиния, если такой удар повлечет минимальные материальные повреждения и некоторое количество жертв.

В российском МИДе заявляют, что Сельва “старается приписать России подход, отсутствующий в ее военной доктрине”, а утверждение о возможности “ограничить” использование ядерного оружия в военном конфликте – это “очередной обман”. Любой пуск носителя стратегического ядерного оружия по территории России, “вне зависимости от мощности размещенного на нем боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими из этого последствиями в плане реагирования”.

“Фактически происходит понижение порога применения ядерных средств, их превращение в “оружие поля боя”. Получается, что ставку на пресловутую концепцию “эскалации для деэскалации” делают именно американцы”, – подчеркивают в МИДе. Ведомство ссылается на некий попавший в публичный доступ документ американского ОКНШ, в котором якобы говорится, что ядерное оружие способно помочь американским военным в “создании условий, влияющих на достижение победы в конфликте”.

МИД напоминает, что еще в октябре прошлого года Россия передала США проект “совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности”. “Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях”, – заявляют в министерстве.

В МИДе обвиняют США в возвращении в подходах к ядерному планированию “во времена 60-летней давности, когда “ограниченная ядерная война” между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу”. Москва усматривает “усиливающиеся признаки желания Вашингтона отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний”.