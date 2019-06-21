Пятница, 21 июня 2019

В Махачкале у здания прокуратуры Дагестана за одиночный пикет в поддержку редактора отдела религии газеты “Черновик” Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о терроризме, задержали бывшего главного редактора государственной газеты “Молодежь Дагестана” Шамиля Абашилова. Об этом сообщается в телеграм-канале “Черновика”.

Участники акции солидарности надели футболки с надписями “Я/Мы Абдулмумин Гаджиев”. После того как коллеги, друзья и знакомые Гаджиева собрались для проведения одиночных пикетов у здания прокуратуры, полицейские сказали им, что устраивать одиночные пикеты в этом месте нельзя. Когда Абашилов встал с плакатом, через минуту к нему подошли полицейские, посадили в машину и увезли в отдел полиции по Советскому району.

“Полицейские сказали общую фразу – обеспечиваем порядок. Нам, журналистам, которые снимали, сказали, что нас засудят и что этих фотографий нигде не должно быть. Шамилю сказали, что есть две минуты на пикет, но двух минут не прошло и его задержали”, – цитирует “МБХ-медиа” журналистку “Молодежи Дагестана” Саиду Вагабову.

После задержания Абашилова участники акции солидарности переместились к отделу полиции, где его держат. Они стали пикетировать отдел, затем десятерых журналистов задержали под предлогом разговоора с начальником отдела. У задержанных отобрали телефоны, оставив им только профессиональную камеру и позволив сделать только один снимок. Начальник отдела к ним не вышел. Журналистов отпустили, переписав их данные. Полицейский Раджабов, запрещавший журналистам покидать здание, на выходе заявил им: “Мы просто испугались”.

Акция продолжается у здания дагестанской прокуратуры. Полицейские наблюдают за пикетами, но не препятствуют им.

В пятницу три еженедельных дагестанских газеты – “Черновик”, “Новое дело” и “Свободная республика” – вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Гаджиева – на ней было напечатано “Я/Мы Абдулмумин Гаджиев”.

Гаджиева задержали в Махачкале 14 июня, у него в квартире прошел обыск. По тому же делу в тот же день в дагестанской столице был схвачен Абубакар Ризванов, а в Москве – предприниматель Кемаль Тамбиев. Гаджиеву вменяют организацию финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК; от 15 до 20 лет) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 кодекса; от 10 до 20 лет).

16 июня Советский райсуд Махачкалы продлил Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову срок задержания на 48 часов, а через два дня отправил подозреваемых в СИЗО. Тамбиев на суде 16-го числа сказал Гаджиеву, что оговорил его под пытками, и принес извинения журналисту.

В деле, кроме Гаджиева, еще 10 подозреваемых, сообщала “Медиазона”. По версии следствия, журналист вместе с другими подозреваемыми с 2013 года принял участие в деятельности “Исламского государства” “путем организации финансирования терроризма”. Как утверждается, деньги собирались на счета собранных подозреваемыми благотворительных фондов “Ансар”, “Амана” и “Мухаджирун”, а также на счета в платежных системах Qiwi, WebMoney и “Яндекс. Деньги”.

Один из подозреваемых – дагестанский проповедник-эмигрант Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого российское следствие считает организатором финансирования “Джабхат ан-нусры” через благотворительные фонды. Против россиян возбуждено уже более 10 дел о перечислении денег на счета Саситлинского. В связи с ним ФСБ упоминала фонд “Мухаджирун”.

В деле также упоминается бывший декан отделения исламского богословия Московского исламского института Магомедбасир Гасанов. По крайней мере в 2013 году он возглавлял фонд “Амана”. По информации защищающего Гаджиева адвоката Арсена Шабанова, Гасанов находится за границей. Фонд “Ансар”, по данным источника “Интерфакса”, возглавлялся Ризвановым. Этот фонд занимался помощью сирийским беженцам.

По утверждению источника Интерфакса, Ризванов “осуществлял сбор денег, которые в последующем пересылал за границу боевикам”, за что получил три года колонии и освободился в сентябре 2018 года, но “возобновил свою преступную деятельность”. “На воле он возобновил свою преступную деятельность, и в ходе его разработки правоохранительным органам удалось выйти на Гаджиева и Тамбиева”, – сообщил источник.