Четверг, 20 июня 2019

Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил военную операцию против Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме. США в ночь на пятницу собирались нанести воздушные удары по иранским целям – в частности, по радиолокационной станции и ракетным установкам.

Операция планировалась в ответ на действия иранцев, которые накануне сбили американский разведывательный беспилотник. Приказ об отмене поступил за несколько часов до начала – около 19:30 (02:30 мск). В это время операция была в подготовительной стадии: самолеты уже поднялись в воздух, корабли встали на позиции.

Что стоит за внезапной отменой операции, неизвестно, пишет NYT. Неясно, отказался ли Трамп от ответного удара или речь идет о корректировке военных планов.

Иранская сторона утверждает, что дрон нарушил ее воздушное пространство. По версии Вашингтона, беспилотник был сбит над нейтральными водами Ормузского пролива. Трамп написал в твиттере, что “Иран совершил большую ошибку”, однако позже он заявил, что дрон скорее всего был сбит не намеренно, а “по глупости”.

Отношения между Ираном и США обострились, после того как в мае прошлого года Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном, а в ноябре восстановили все санкции против страны.

Военная напряженность между странами резко возросла, после того как в Оманском заливе на прошлой неделе были атакованы два танкера – японский и норвежский, а в мае на входе в Ормузский пролив вблизи территориальных вод Объединенных арабских эмиратов – еще четыре танкера, два из которых принадлежали ОАЭ. США обвиняют Иран в этих атаках и обнародовали доказательства причастности Тегерана к июньским нападениям.

18 июня газета The Jerusalem Post сообщила, что США готовят ограниченный удар с воздуха по одному из объектов в Иране, связанных с ядерной программой.