Четверг, 20 июня 2019

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран через представителей Омана о предстоящем американском нападении, сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

По словам одного из чиновников, Трамп передал иранской стороне, что он против любой войны с Ираном и хочет провести переговоры по различным вопросам. Представители Тегерана, по утверждению источника, ответили, что решение по этому вопросу должно приниматься верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как рассказал другой чиновник, иранская сторона “ясно дала понять”, что Хаменени против любых переговоров, но сообшение Трампа будет передано ему для принятия решения. Кроме того, Тегеран передал представителям Омана, что любая атака на Иран будет иметь “региональные и международные последствия”.

Между тем The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Белом Доме, что Трамп в последний момент отменил военную операцию против Ирана. США в ночь на пятницу собирались нанести воздушные удары по иранским целям – в частности, по радиолокационной станции и ракетным установкам.

Операция планировалась в ответ на действия иранцев, которые накануне сбили американский разведывательный беспилотник. Приказ об отмене поступил за несколько часов до начала – около 19:30 (02:30 мск). В это время операция была в подготовительной стадии: самолеты уже поднялись в воздух, корабли встали на позиции.

Что стоит за внезапной отменой операции, неизвестно, пишет NYT. Неясно, отказался ли Трамп от ответного удара или речь идет о корректировке военных планов.

Иранская сторона утверждает, что дрон нарушил ее воздушное пространство. По версии Вашингтона, беспилотник был сбит над нейтральными водами Ормузского пролива. Трамп написал в твиттере, что “Иран совершил большую ошибку”, однако позже он заявил, что дрон скорее всего был сбит не намеренно, а “по глупости”.

Отношения между Ираном и США обострились, после того как в мае прошлого года Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном, а в ноябре восстановили все санкции против страны.

Военная напряженность между странами резко возросла, после того как в Оманском заливе на прошлой неделе были атакованы два танкера – японский и норвежский, а в мае на входе в Ормузский пролив вблизи территориальных вод Объединенных арабских эмиратов – еще четыре танкера, два из которых принадлежали ОАЭ. США обвиняют Иран в этих атаках и обнародовали доказательства причастности Тегерана к июньским нападениям.