Четверг, 20 июня 2019

Военная операция против Ирана в ответ на уничтожение американского дрона была отменена из-за непропорциональности ее последствий причиненному ущербу, написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, американские войска были в полной боеготовности для нанесения удара по трем разным целям, когда он спросил, сколько человек погибнет, и генерал ответил ему, что будут убиты 150 человек. Тогда президент за 10 минут до начала операции отменил ее.

“Я не спешу, наши вооруженные силы – новые, перестроенные и готовые к работе, безусловно, лучшие в мире. Санкции кусаются, и еще добавились прошлой ночью. Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие – ни против США, ни против мира!” – написал Трамп.

Как сообщала The New York Times, США собирались нанести удары, в частности, по радиолокационной станции и ракетным установкам.

По данным Reuters, Трамп предупредил Иран о предстоящем нападении через представителей Омана, он предложил провести переговоры. Тегеран ответил ему, что сообщение Трампа передано для принятия решения верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, при этом президенту “ясно дали понять”, что Хаменеи против любых переговоров.

Иранская сторона утверждает, что сбитый накануне дрон нарушил ее воздушное пространство. По версии Вашингтона, беспилотник был сбит над нейтральными водами Ормузского пролива. Трамп написал в твиттере, что “Иран совершил большую ошибку”, однако позже он заявил, что дрон скорее всего был сбит не намеренно, а “по глупости”.

Отношения между Ираном и США обострились, после того как в мае прошлого года Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном, а в ноябре восстановили все санкции против страны.

Военная напряженность между странами резко возросла, после того как в Оманском заливе на прошлой неделе были атакованы два танкера – японский и норвежский, а в мае на входе в Ормузский пролив вблизи территориальных вод Объединенных арабских эмиратов – еще четыре танкера, два из которых принадлежали ОАЭ. США обвиняют Иран в этих атаках и обнародовали доказательства причастности Тегерана к июньским нападениям.