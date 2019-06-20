Четверг, 20 июня 2019

Мировой судья подконтрольного России судебного участка № 16 в аннексированном Крыму Ольга Чепиль приговорила к полугоду колонии-поселения гражданина Украины Максима Сокуренко, облившего краской памятник “вежливым людям” в Симферополе. О приговоре, вынесенном еще 17 апреля, сообщает Крымская правозащитная группа. Он уже вступил в законную силу.

Сокуренко объявили виновным по части 2 статьи 214 УК России (вандализм по мотивам политической ненависти). Ему грозило до трех лет колонии. Суд применил к нему закон о льготном зачете времени пребывания в СИЗО: учитывая, что его задержали 28 января, а приговор мог вступить в силу самое раннее 27 апреля (если он не был обжалован), Сокуренко уже отбыл наказание. На сайте подконтрольного России верховного суда Крыма информации о подаче украинцем апелляционной жалобы на приговор нет.

Согласно приговору, Сокуренко облил памятник “по мотивам политической ненависти”, вызванной непризнанием аннексии Крыма. В приговоре отмечается, что украинец “не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации” и считает незаконным нахождение в Крыму российской государственной символики. “Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии”, – описаны действия Сокуренко в документе.

В документе также указано, что Сокуренко отказался признать вину и на суде заявил, что отказывается получать российский паспорт.

Процесс по делу начался 14 марта и занял пять судебных заседаний. Сокуренко на суде защищал адвокат Константин Мамбетов. По информации “Комсомольской правды”, в феврале некий адвокат (его имя не называется) предлагал Сокуренко раскаяться и признать вину.

Установленный в Симферополе памятник “вежливым людям” – спецназовцам российского ГРУ без знаков отличия, в феврале – марте 2014 года оккупировавшим Крым, – был облит красной краской вечером 27 января. 36-летнего Сокуренко задержали почти сразу; утверждалось, что он был пьян, а акцию объяснил “недовольством властью”.

К утру памятник оккупантам отмыли от краски.

Первоначально на Сокуренко составили протокол по статье 20.21 российского КоАП (появление пьяным в общественном месте). Однако почти сразу после этого против украинца открыли уголовное дело о вандализме. “Потерпевшим” по делу был признан союз ветеранов войны в Афганистане, на балансе которого находится памятник.

Часть 1 статьи 108 УПК России (заключение под стражу) в общем случае не допускает арестов по статьям УК, сроки по которым не превышают трех лет. Эта норма позволяет отступать от правила при отсутствии у обвиняемого постоянного места жительства в “России”.

Как писала “Комсомольская правда” со ссылкой на адвоката украинца, Сокуренко якобы не имеет постоянного места жительства и до ареста работал грузчиком на Центральном рынке Симферополя. 22 февраля на суде по продлению украинцу ареста старший дознаватель симферопольского ОП-3 “Центральный” А. Говорунов заявил, будто у Сокуренко изъяли фальшивый украинский паспорт на имя Алексея Гасича 1985 года рождения. Сам Сокуренко, писала газета, рассказал, что родился и зарегистрирован в Киеве, холост и имеет двух несовершеннолетних детей, которые живут в украинской столице. По словам Сокуренко, в Симферополе он жил в квартире знакомых на улице 8 марта, которые поручили ему присматривать за жильем и собаками.

Во время дознания была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по итогам которой украинца признали вменяемым.