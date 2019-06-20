Четверг, 20 июня 2019

Фото: Грани.Ру

В Тбилиси у здания парламента возобновилась многотысячная акция протеста, сообщает в своем твиттере гражданский активист Николай Левшиц.

По разным оценкам, у здания парламента находятся от пяти до восьми тысяч человек. Демонстранты требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, досрочных парламентских выборов и изменения избирательной системы с мажоритарно-пропорциональной на полностью пропорциональную. Некоторые молодые люди и студенты пришли на акцию с заклеенным одним глазом в знак солидарности с теми, кто получил глазные травмы при разгоне протестующих в четверг.

Фото: Грани.Ру

У здания парламента установлена сцена и звуковое оборудование.

Как сообщает “Грузия Online”, из-за большого количества людей на акции центральный проспект Руставели перекрыт. На месте находятся председатель “Национального движения” Григол Вашадзе, один из лидеров “Европейской Грузии” Гиги Угулава и другие лидеры оппозиции.

Акция началась с того, что несколько сотен студентов от Тбилисского госуниверситета пошли в сторону парламента, перекрыв центральный проспект Руставели.

Акция против оккупации проходит и у первого корпуса университета. Студенты держат плакаты “Путин, ну погоди”, “Россия оккупант”, “Из-за кого, из-за чего?!”, “Уступите Грузию молодым”. Они отказываются присоединиться к акции у парламента.

Как сообщало “Эхо Кавказа”, в пятницу генсек правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе объявил, что в отставку уходит спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Между тем грузинское МВД вызвало на опрос по делу по статье 225 УК страны (организация группового насилия, руководство им или участие в нем), возбужденному после прошедших в четверг столкновений у парламента, Угулаву, председателя политсовета оппозиционного Единого национального движения Нику Мелия и бывшего министра обороны Ираклия Окруашивили.

Кроме того, в МВД заявили, что задержали 70-летнего пенсионера, который якобы изготовил 12 коктейлей Молотова и планировал использовать их на акции у парламента.

Накануне вечером акция против российской оккупации у здания парламента собрала, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч человек. Протестующие требовали отставки Гахария и Кобахидзе. Они дали час на выполнение своих требований, после чего стали прорываться в парламент. Силовики в ходе разгона акции применили слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 270 человек, в том числе 80 полицейских. Один человек скончался в больнице.

По заявлению МВД, после акции задержали 305 человек. Их судят по административным делам. Как сообщает телеканал “Рустави-2″, городской суд Тбилиси назначил административные аресты 20 задержанным.

Акцию спровоцировало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии на сессии Международной ассамблеи православия. В четверг утром Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера и обращаясь к делегатам по-русски. Он известен как сторонник независимости Абхазии. По данным грузинских СМИ, Гаврилов воевал в Абхазии в начале 1990-х годов; сам он это отрицает.