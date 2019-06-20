Четверг, 20 июня 2019

В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 человек, которых ФСБ считает сторонниками “Ат-такфир валь-хиджра”, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

11 человек задержаны в Карачаево-Черкесии, один – в столице. Имена задержанных не называются.

В операции участвовали МВД, ФСБ и Росгвардия.

Как утверждается, задержанными “распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления”.

По утверждению ФСБ, в ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с “видеороликами террористического характера” и “экстремистская религиозная литература”.

Как заявляют в спецслужбе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По какой статье – не уточняется.

Двенадцать человек захватили. Основное доказательство терроризма – книги, телефоны, флэш-накопители, компакт-диски. https://t.co/LPGM8Xougp pic.twitter.com/0ZXNZBmmWw

— Грани.Ру (@GraniTweet) June 21, 2019

В октябре прошлого года ФСБ объявила о задержании восьмерых членов “Ат-такфир валь-хиджра” в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, а в ноябре – о задержании еще пятерых членов группировки в Махачкале.

“Джамаат аль-муслимин” (ар. “Общество мусульман”), более известная под названием “Ат-такфир валь-хиджра” (“Отлучение и изгнание”), – группировка, образованная в 1971 году в Египте частью сторонников радикального движения “Братья-мусульмане”. В России группировка была запрещена в 2010 году решением Верховного суда; она включена под № 16 в список экстремистских организаций на сайте Минюста.

Между тем эксперт правозащитного центра “Мемориал” Виталий Пономарев ранее отмечал: “Все утверждения о ней (“Ат-такфир валь-хиджра”. – Ред.) основываются на неких источниках спецслужб, достоверность которых неясна. Но групп, которые сами так себя называют, как и манифеста, программы, устава, листовок или любых текстов, подписанных таким названием, не существует”. Само это название, отметил эксперт, придумано журналистами египетских государственных СМИ.

В 2016 году Московский окружной военный суд приговорил 15 выходцев из Дагестана, Чечни, Ингушетии и Калмыкии к срокам от 11 до 13 лет общего либо строгого режима по обвинению в подготовке теракта в московском кинотеатре “Киргизия”. Они были объявлены членами “Ат-такфир валь-хиджра”, хотя обвинение по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой) в деле отсутствовало. В мае прошлого года Верховный суд подтвердил приговор. Все фигуранты настаивали на своей невиновности. “Мемориал” признал их политзаключенными.