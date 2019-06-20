Четверг, 20 июня 2019

Тбилиси. Стикер “Россия – оккупант”. Фото Д. Борко

Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиаперелетов из России в Грузию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Российским авиакомпаниям запрещено осуществлять авиаперевозки граждан из России в Грузию начиная с 8 июля. Срок окончания действия запрета не указан.

Согласно указу Путина туроператорам и турагентам рекомендуется на время перерыва в авиасообщении “воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта”, предусматривающего перевозки граждан из России в Грузию.

Правительству поручено “принять меры по возвращению” в Россию ее граждан, “временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа”.

В документе говорится, что ограничительные меры приняты “в целях обеспечения национальной безопасности” России, защиты ее граждан “от преступных и иных противоправных действий”.

В пятницу российский МИД рекомендовал гражданам России “в интересах их личной безопасности” воздерживаться от поездок в Грузию. В ведомстве утверждают, что в результате “действий радикальной грузинской оппозиции” якобы пострадали члены делегации Федерального собрания, участвовавшей в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, а в Тбилиси “продолжаются массовые беспорядки”.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внутреннее противостояние в Грузии идет на пользу России. “Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие”, – написала она в Фейсбуке.

В грузинской столице второй день идут протесты, спровоцированные выступлением в парламенте депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова.