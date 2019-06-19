Среда, 19 июня 2019

Российские бомбардировщики Ту-95 в четверг дважды вторгались в воздушное пространство Японии, сообщается на сайте японского Минобороны.

Первый раз два Ту-95 пересекли воздушную границу Японии в районе префектуры Окинава. Это произошло в 8:56 утра по местному времени (2:56 мск).

Во второй раз граница была нарушена одним бомбардировщиком, это произошло в 10:23 по местному времени (4:23 мск). Самолет пересек границу к югу от Токио в Тихом океане, близ острова Хатидзёдзима.

На перехват российских самолетов были подняты истребители японских ВВС.

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.

В январе шведские военные заявили, что три российских самолета – Ил-20 в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker – на время без разрешения зашли в воздушное пространство Швеции к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге.