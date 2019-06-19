Среда, 19 июня 2019

На юге Ирана сбит американский беспилотник, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

Сайт КСИР Sepah News сообщил, что “шпионский” дрон был сбит над провинцией Хормозган на юге Ирана, которая находится на берегу Персидского залива. Иранское государственное информагентство IRNA подтвердило это, передав также, что сбитый аппарат – модели RQ-4 Global Hawk.

При этом Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что сбитый дрон – MQ-4C Triton американских ВМС и подстрелили его в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Ранее представитель центрального командования американской армии капитан ВМС Билл Урбан сообщил, что над Ираном в среду не летали американские самолеты.

Американские военные в последние дни подтвердили, что на прошлой неделе Иран попытался сбить американский беспилотник, а в Йемене 6 июня связанные с Ираном силы хуситов сбили дрон США.

В среду секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана пообещал, что Тегеран будет “решительно отвечать” на нарушения его воздушного пространства.

Отношения между Ираном и США обострились, после того как в мае прошлого года Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном, а в ноябре восстановили все санкции против страны.

Военная напряженность между странами резко возросла, после того как в Оманском заливе на прошлой неделе были атакованы два танкера – японский и норвежский, а в мае на входе в Ормузский пролив вблизи территориальных вод Объединенных арабских эмиратов – еще четыре танкера, два из которых принадлежали ОАЭ. США обвиняют Иран в этих атаках и обнародовали доказательства причастности Тегерана к июньским нападениям.

18 июня газета The Jerusalem Post сообщила, что США готовят ограниченный удар с воздуха по одному из объектов в Иране, связанных с ядерной программой.