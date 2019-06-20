Четверг, 20 июня 2019

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад обвинил в “политическом заговоре против России” Объединенную следственную группу (JIT) по делу о гибели малайзийского “Боинга” в Донбассе. “Мы крайне недовольны (работой JIT. – Ред.) – цитирует Махатхира малайзийское издание The Star. – С самого начала вопрос был политическим, нужно было обвинить Россию”.

По словам премьера, малайзийскую сторону не убедили выводы следствия о причастности России к катастрофе. Он считает, что JIT якобы не предъявила улик, а только “слухи”. “Еще до начала расследования они заявили, что это сделала Россия. Это смешно – кто-то выстрелил из пистолета, вы не видите, кто это, но уже знаете, кто стрелял”, – сказал Махатхир.

В катастрофе MH17 погибли 44 малайзийских подданных.

Накануне JIT назвала четверых обвиняемых: это бывший “министр обороны ДНР” Игорь Стрелков, бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и подчиненный Леонид Харченко. Австралия, Бельгия и Украина приветствовали предварительные итоги работы следственной группы.

Госсекретарь США Майк Помпео также поддержал работу JIT. Он потребовал, “чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием”.