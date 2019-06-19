Среда, 19 июня 2019

Проводить либерализацию в сфере наркополитики не нужно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущей на “Прямой линии” о возможном внесении изменений в статью УК о хранении наркотиков.

“Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика, и поэтому, если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы, дозы небольшие, нужно нести за это ответственность, и никакой либерализации здесь быть не может”, – сказал Путин.

“Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и ради галок чтобы людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом (“Медузы” Иваном Голуновым. – Ред.), о котором вы упомянули”, – добавил Путин. “Кстати говоря, и генералы были за это уволены, и, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию”, – отметил он.

“Я поговорю еще с генпрокуратурой, с ФСБ, с министерством внутренних дел. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться”, – сказал Путин.

При этом он отметил, что по “наркотическим” уголовным статьям в стране “очень много обвинительных приговоров”. “Более того, от всего количества тюремного населения 26 процентовсидельцев – это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков”, – добавил он.

В связи с делом Голунова активизировалось движение за реформу наркополитики. Это требование звучало на протестном шествии в центре Москвы 12 июня. Депутат-единорос Николай Брыкин пообещал, что в Госдуму скоро будет внесен законопроект о смягчении ответственности за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом.

За реформу 228-й статьи УК высказались обмудсмен Татьяна Москалькова и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Академик РАН Андрей Воробьев, а вслед за ним целый ряд других известных ученых потребовали отказаться от репрессивной наркополитики и пересмотреть все уголовные дела по “наркотическим” статьям.