Среда, 19 июня 2019

Председателю Совета тейпов Ингушетии Малсагу Ужахову, арестованному по делу о столкновениях на митинге 26-27 марта в Магасе, предъявлено новое обвинение – в создании и руководстве НКО, “деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний” (часть 2 статьи 239 УК). Об этом сообщает “ФортангаORG” со ссылкой на адвоката политзека Джабраила Куриева.

По новому обвинению за руководство Советом тейпов Ужахову грозит до трех лет колонии.

По словам Куриева, политзеку ранее вменялась только часть 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти; до 10 лет). Ранее адвокат сообщал, что эта норма инкриминирована политзеку через часть 3 статьи 33 УК (организация применения насилия). Таким образом, с учетом обоих обвинений Ужахову грозит до 13 лет колонии.

Часть 1 239-й статьи (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью; до 4 лет) используется при уголовном преследовании членов новых религиозных движений. В частности, по этой норме в прошлом, до переквалификации на статью 205.4 УК (организация террористического сообщества), было квалифицировано дело “Аум Синрикё”.

Председатель Совета тейпов был задержан 19 апреля у себя дома в Назрановском районе вооруженными людьми, которые не представились и не показали документов. Его вывезли в Нальчик, и 20-го числа Нальчикский горсуд Кабардино-Балкарии отправил Ужахова в СИЗО.

Ужахов болен диабетом, у него удалена щитовидная железа, а также есть инвалидность в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он нуждается в регулярном приеме лекарства. Суд при избрании меры пресечения отказался это учесть.

Всего по делу о столкновениях на митинге в Магасе проходят как минимум 26 человек. 22 обвиняемых находятся в СИЗО-1 в Нальчике, трое – под подпиской о невыезде и один под домашним арестом.

Совет тейпов подвергся преследованию со стороны Минюста: в конце мая ингушское управление ведомства приостановило деятельность организации на три месяца за распространение призыва к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части земель республики в пользу Северной Осетии. За публикацию этого обращения на сайте Совета против и.о. председателя организации Мурада Даскиева полиция возбудила административное дело по закону о фейковых новостях. Даскиев пообещал продолжить деятельность Совета тейпов, несмотря на решение Минюста.