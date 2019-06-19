Среда, 19 июня 2019

В Тбилиси участники акции протеста, начавшейся после визита депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, ворвались в здание парламента. Об этом сообщает “Грузия Online”.

Как сообщает “Медуза”, силовики применили слезоточивый газ и стали стрелять по протестующим резиновыми пулями. Митингующие достали медицинские маски.

Интерфакс сообщил, что в столкновениях пострадали десятки человек.

По оценке присутствующего на акции гражданского активиста Николая Левшица, у парламента собрались около 7 тысяч протестующих, передает “Медуза”. Демонстранты начали кидать бутылки в полицейских. Протестующие сожгли российский флаг.

Левшиц пишет в своем телеграм-канале, что происходящее у здания парламента “больше похоже на толкучку, чем на штурм”. “Люди выхватывают полицейских из полицейского кордона по одному, отнимают щиты и шлемы и отправляют под аплодисменты обратно”, – сообщает он.

На площадь перед парламентом прибыл премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Оппозиция отвела властям час, для того чтобы в отставку ушли председатель парламента Ираклия Кобахидзе, министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури. Ультиматум не был выполнен.

Как передает РИА “Новости”, Гахария заявил, что готов покинуть пост. “Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость”, – сказал министр.

Член КПРФ Гаврилов, возглавляющий комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, прибыл в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В четверг он должен был председательствовать на заседании. Мероприятие проходит 19-22 июня с участием 100 делегатов из 25 стран.

Как сообщал “Голос Америки”, в четверг Гаврилов выступил в зале парламента на русском языке, сидя в кресле спикера. Во время перерыва депутаты-оппозиционеры устроили демарш: они зашли в зал, заняли трибуну и заявили, что не позволят Гаврилову вести сессию. “Правящая “Грузинская мечта” впустила российских оккупантов и позволила одному из них председательствовать и сидеть в кресле спикера парламента. Это пощечина истории Грузии… Если государство не защитит нашу страну от российских оккупантов, мы защитим по крайней мере этот зал и сегодняшнее заседание пройдет без участия российских делегатов”, – заявили оппозиционеры.

“Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, разрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать… Это, я так понял, из партии Саакашвили, но я не знаю этих людей. Это была очень некрасивая и порочащая репутацию парламента история в зале с захватом президиума”, – прокомментировал инцидент сам Гаврилов.

После этого Гаврилов вернулся в гостиницу. У отеля его ждали протестующие, в том числе представители Антиоккупационного движения. Они заявили, что их цель – создать “максимальный дискомфорт” депутату и добиться его выдворения из Грузии. “Сегодня для полной оккупации Грузии не хватало лишь воздвижения российского флага над парламентом и российского гимна… Гаврилов заявил утром, что он тут счастлив и в полном комфорте… Так вот, мы постараемся устроить ему дискомфорт”, – сказал лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава.

В плотном окружении силовиков Гаврилов покинул гостиницу. В депутата бросали различные предметы. Его увезли в аэропорт, откуда он вылетел в Москву.

В Госдуме заявили, что накануне приезда Гаврилова якобы была распространена фейковая новость о том, что депутат участвовал в войнах в Абхазии и Приднестровье. Сам он заявил, что не участвовал ни в каких военных конфликтах, и отметил, что “Россию и Грузию объединяют братские православные узы”. В Госдуме утверждают, что участники МАП покинули здание парламента, после того как его захватили “радикалы”.

Гаврилов заявлял СМИ, что не признает Южную Осетию и Абхазию частями Грузии.

Представители имеющей большинство в парламенте “Грузинской мечты” отмежевались от Межпарламентской ассамблеи православия. Глава партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, заявил, что “недопустимо, чтобы в парламенте Грузии представитель страны-оккупанта руководил каким-либо форумом”. Он назвал случившееся “ошибкой протокола”.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не может идти речь о православных или других связях с Россией, поскольку эта страна оккупирует Грузию, а российские военные не позволяют грузинам посещать и восстанавливать грузинские церкви, а также освящать могилы предков в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии).

“Использование религии для достижения политических целей является обычной практикой для России. И если это так, почему и мы играем в эту политическую игру?” – заявила Зурабишвили.

Схожее заявление сделал премьер Бахтадзе: “Этот факт наносит ущерб идее нашей свободы, наносит ущерб грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и призываю организаторов – немедленно объяснить обществу причины произошедшего и осуществить строгое реагирование”.

Как сообщил депутат от “Грузинской мечты” Мамука Мдинарадзе, Межпарламентская ассамблея православия возобновит работу в пятницу, но уже в здании одной из тбилисских гостиниц.